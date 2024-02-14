Общество

Иностранные фуры застряли на Второй продольной в Волгограде

Общество 14.02.2024 19:46
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14.02.2024 19:46


Движение на Второй продольной на проспекте Университетский осложнено из-за заторов, созданных грузовиками. Как рассказали V102.RU очевидцы, в час пик около «Ленты» в Советском районе на второй полосе встали две фуры. Остановились и два зерновоза, а на перекрестке на проспекте - еще один  грузовик. По свидетельствам волгоградцев, транспорт еле двигается.
- Видимо, фуры не тянут в гору. Другие грузовики тоже едут очень медленно, - констатируют очевидцы.
При этом застрявшие в пробках горожане отмечают, что наблюдают немало фур с иностранными номерами.
Согласно данным ЯндексПробки, заторы образовались и в районе улицы Череповецкая в Ворошиловском районе. На этом участке – крутой подъем и грузовики просто не могут его преодолеть.
Волгоградцы недоумевают – почему не наблюдается запрет на движение грузового транзитного автомобильного транспорта?
Напомним, с 1 февраля 2024 года на территории Волгограда запрещено движение транзитных грузовиков с 7 утра до 22-00ч.
- На территории Волгоградской области  определены места для отстоя грузового транзитного автомобильного транспорта  -  50 площадок в зоне расположения автодорог федерального значения (вблизи пунктов питания, гостиниц и т.д.). Установлены также 30 щитов, информирующих водителей транспортных средств о запрещении движения грузовых автомобилей по территории Волгограда, - сообщали ранее в облкомтрансе.
Водителей большегрузов, не соблюдающих запрет, предупреждали об административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 12.16 КоАП РФ. Однако, как видно, его игнорируют.
Фото читателей V102.RU

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