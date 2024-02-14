Иностранные фуры застряли на Второй продольной в Волгограде





Движение на Второй продольной на проспекте Университетский осложнено из-за заторов, созданных грузовиками. Как рассказали V102.RU очевидцы, в час пик около «Ленты» в Советском районе на второй полосе встали две фуры. Остановились и два зерновоза, а на перекрестке на проспекте - еще один грузовик. По свидетельствам волгоградцев, транспорт еле двигается. Движение на Второй продольной на проспекте Университетский осложнено из-за заторов, созданных грузовиками. Как рассказали V102.RU очевидцы, в час пик около «Ленты» в Советском районе на второй полосе встали две фуры. Остановились и два зерновоза, а на перекрестке на проспекте - еще один грузовик. По свидетельствам волгоградцев, транспорт еле двигается.

, - констатируют очевидцы.При этом застрявшие в пробках горожане отмечают, что наблюдают немало фур с иностранными номерами.Согласно данным ЯндексПробки, заторы образовались и в районе улицы Череповецкая в Ворошиловском районе. На этом участке – крутой подъем и грузовики просто не могут его преодолеть.Волгоградцы недоумевают – почему не наблюдается запрет на движение грузового транзитного автомобильного транспорта?Напомним, с 1 февраля 2024 года на территории Волгограда запрещено движение транзитных грузовиков с 7 утра до 22-00ч.- На территории Волгоградской области определены места для отстоя грузового транзитного автомобильного транспорта - 50 площадок в зоне расположения автодорог федерального значения (вблизи пунктов питания, гостиниц и т.д.). Установлены также 30 щитов, информирующих водителей транспортных средств о запрещении движения грузовых автомобилей по территории Волгограда, - сообщали ранее в облкомтрансе.Водителей большегрузов, не соблюдающих запрет, предупреждали об административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 12.16 КоАП РФ. Однако, как видно, его игнорируют.