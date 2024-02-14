Общество

Виталий Земцов ушел от мэра Марченко к экс-мэру Юрию Чехову

Общество 14.02.2024 16:28
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14.02.2024 16:28


Спустя полгода после увольнения из мэрии Волгограда стало известно новое место работы бывшего главы департамента городского хозяйства Виталия Земцова. Как сообщает V102.RU, экс-чиновник, восемь лет управлявший городским хозяйством, теперь работает в команде бывшего мэра Юрия Чехова, который является успешным и влиятельным предпринимателем и уже долгое время развивает свой бизнес.  

По сведениям информагентства, Виталий Земцов на сегодня является заместителем директора ООО «УК «Ритм» – организации, которая занимается деятельностью по управлению финансово-промышленными группами. Ее возглавляет Юрий Чехов и он же является владельцем ООО «УК «Ритм». 

Согласно данным СПАРК, Юрию Викторовичу Чехову принадлежит 95% доли в ООО «УК «Ритм». Оставшиеся 5% принадлежат Чеховой Анне Юрьевне. 

Чехов занимается ресторанным, гостиничным бизнесом, имеет в собственности складские и торговые помещения. Под управлением его головной фирмы находится порядка восемь «дочек», в числе которых ООО «Волгоград-Интурист», ООО «Гостиничный комплекс Волгоград», ООО «Волгоградский складской Альянс», ООО «Горизонт» (ТРЦ «Пирамида») и другие.

Напомним, об увольнении Виталия Земцова из мэрии Волгограда по собственному желанию стало известно в августе 2023 года. Новое место его работы было неизвестно. Сегодня, 14 февраля, в Ворошиловском районном суде состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении Земцова о превышении должностных полномочий.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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