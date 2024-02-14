На севере Волгограда модернизировали крупный тепловой пункт

В Волгограде продолжается модернизация тепловых объектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях теплоснабжения», на сегодня завершилось техническое перевооружение ЦТП-3 от котельной 4-х Связистов по ул. Репина в Краснооктябрьском районе. Здесь заменили изношенное насосное оборудование.

Вместо устаревших насосов марки К45/30 на объекте установили два современных и значительно более мощных насоса марки CNP TD65-34/2 с повышенный КПД.

Отмечается, что работа нового насосного оборудования ЦТП-3 полностью автоматизирована – для этого установлен шкаф автоматического управления. Помимо этого, специалисты произвели замену запорной арматуры, а также заменили участки трубопроводов горячей и холодной воды протяженностью более 50 погонных метров.

– Главная цель работ по модернизации теплового пункта – обеспечение надежной, стабильной работы всего объекта, а значит – бесперебойной подачи ресурса потребителям, – рассказал начальник энергорайона №1 ООО «Концессии теплоснабжения» Алексей Ланцов. – ЦТП-3, расположенный по улице Репина, 70, обслуживает четыре девятиэтажных дома и, что немаловажно, социально значимый объект – геронтологический центр Краснооктябрьского района Волгограда. Таким образом, техническое обновление ЦТП позволит повысить надежность теплоснабжения порядка 1000 человек, а также снизить потребление электроэнергии на собственные нужды.

До этого в котельной 4-х Связистов были выполнены работы по техническому перевооружению котла ПТВМ-30, ремонту дымовой трубы. В 2022 году в котельной заменили сетевые, подпиточные, повысительные и рециркуляционные насосы, в 2023-м оборудовали новыми сухими трансформатором вместо старых масляных, обновили электротехническое оборудование котельной, которое отработало свой ресурс.

На территории котельной появилось новое ограждение, смонтировали новые системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения, установили современную энергоэффективную систему уличного освещения.