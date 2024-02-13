Общество

В Волгоградской области синоптики бьют тревогу из-за тумана и гололеда

Общество 13.02.2024 18:19
0
13.02.2024 18:19


Федеральные синоптики предупреждают жителей Волгоградской о густом тумане и опасности гололедно-изморозевых отложений. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России, в регионе действует желтый уровень опасности.  

— Предупреждение по туману актуально с 18.00 вторника, 13 февраля, до 18.00 четверга, 15 февраля. Видимость в тумане будет составлять всего 500 метров, — заявили прогнозисты. — До 10.00 среды, 14 февраля, будет сохраняться опасность гололедно-изморозевых явлений. 

Завтра по области специалисты регионального ЦГМС обещают местами небольшие дожди со снегом и мокрый снег. В ночные и утренние часы опустится туман. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточного направления с порывами до 14-16 м/с. Ночью температура за окном составит -4…+1º, днем -2...+3º.

В Волгограде завтра, 14 февраля, установится облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ночью и утром в городе туман, ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Ночью -1…+1º; днем в областном центре 0…+2º.

Напомним, что в Волгоградской области после циклона «Ольга» прогнозируют резкое похолодание до -15º, а также осадки со штормовым ветром. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.02.2024 19:58
Общество 13.02.2024 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 19:47
Общество 13.02.2024 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 19:20
Общество 13.02.2024 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 17:50
Общество 13.02.2024 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 17:46
Общество 13.02.2024 17:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.02.2024 17:05
Общество 13.02.2024 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 16:50
Общество 13.02.2024 16:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.02.2024 16:44
Общество 13.02.2024 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.02.2024 15:55
Общество 13.02.2024 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 15:34
Общество 13.02.2024 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 14:42
Общество 13.02.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 14:31
Общество 13.02.2024 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 13:42
Общество 13.02.2024 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 13:11
Общество 13.02.2024 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 11:42
Общество 13.02.2024 11:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:33
Рабочий погиб под завалами песка в южном районе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:58
«Вы – настоящие люди»: жители Котельниково благодарят за помощь в ликвидации последствий ледяного дождяСмотреть фотографии
19:47
Экс-председатель облспорткомитета умер в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:20
В аварийном доме на севере Волгограда мародеры едва не устроили взрывСмотреть фотографии
19:11
«Волжаночка» четырежды проиграла в 7-м туре Высшей лигиСмотреть фотографии
18:19
В Волгоградской области синоптики бьют тревогу из-за тумана и гололедаСмотреть фотографии
17:50
Энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения в КотельниковоСмотреть фотографии
17:47
Техники продаж в автосалоне «Аларм» изучат полиция Волгограда и РоспотребнадзорСмотреть фотографии
17:46
В Волгограде театр «Царицынская опера» отмечает 20-летний юбилейСмотреть фотографии
17:06
В Волгограде двоим валютчикам грозит 7 лет колонииСмотреть фотографии
17:05
Волгоградцев предупредили об опасной минералке после смерти мужчиныСмотреть фотографии
16:50
В Котельниково к ликвидации последствий циклона подключилось градообразующее предприятиеСмотреть фотографии
16:44
На СВО погиб выпускник волгоградского детдома Максим ЦыганковСмотреть фотографии
15:55
В Дзержинском районе Волгограда пятый раз за год ликвидировали большую свалкуСмотреть фотографии
15:34
Группу рыбаков в Волгоградской области наказали за богатый улов судакаСмотреть фотографии
15:03
ДТП со скорой попало на видео в ВолжскомСмотреть фотографии
14:42
Волгоградца осудили за аватарку в мессенджере с символом УПА*Смотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области остановлен рост заболеваемости ОРВИСмотреть фотографии
14:31
Облпромторг назвал фейком информацию о дефиците в КотельниковоСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде организовали наблюдение за прочностью Родины-материСмотреть фотографии
13:11
Отчитаться о доходах перед налоговой волгоградцы могут в режиме онлайнСмотреть фотографии
12:38
В Волжском росгвардейцы взяли «тепленькими» двух вымогателейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
Задержанных ФСБ мужа и жену в Волгограде приговорили к 26 годам на двоихСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Под Волгоградом убийство прохожего за отказ дать закурить раскрыли по следу ДНКСмотреть фотографии
11:47
Волгоградский полицейский спас покупателя в супермаркететеСмотреть фотографии
11:42
«Его пытались откачать»: стали известны подробности смерти пациента в поликлинике КотовоСмотреть фотографии
11:15
Эксперты: более трети волгоградцев увеличили свои доходы за 2023 годСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде объединят «Метроэлектротранс» и «ВПАТП №7»Смотреть фотографии
10:55
Котово выделят 22,4 млн рублей из бюджета на решение проблем с водойСмотреть фотографии
10:32
Сергей Попков оплатил кислород бывшему футболисту «Ротора» Дмитрию КотопулоСмотреть фотографии
 