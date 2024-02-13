Федеральные синоптики предупреждают жителей Волгоградской о густом тумане и опасности гололедно-изморозевых отложений. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России, в регионе действует желтый уровень опасности.

— Предупреждение по туману актуально с 18.00 вторника, 13 февраля, до 18.00 четверга, 15 февраля. Видимость в тумане будет составлять всего 500 метров, — заявили прогнозисты. — До 10.00 среды, 14 февраля, будет сохраняться опасность гололедно-изморозевых явлений.

Завтра по области специалисты регионального ЦГМС обещают местами небольшие дожди со снегом и мокрый снег. В ночные и утренние часы опустится туман. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточного направления с порывами до 14-16 м/с. Ночью температура за окном составит -4…+1º, днем -2...+3º.

В Волгограде завтра, 14 февраля, установится облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ночью и утром в городе туман, ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Ночью -1…+1º; днем в областном центре 0…+2º.

Напомним, что в Волгоградской области после циклона «Ольга» прогнозируют резкое похолодание до -15º, а также осадки со штормовым ветром.

Фото: архив ИА «Высота 102»