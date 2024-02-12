Общество

В Волгоградской области после циклона «Ольга» резко похолодает до -15º

Общество 12.02.2024 20:34
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12.02.2024 20:34


В Волгоградской области после снежного циклона «Ольга» и относительно устойчивой плюсовой температуры обещают резкое похолодание. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в отдельные дни обещают морозы до -15 градусов. 

— К четвергу, 15 февраля, по области местами возможен небольшой снег, в отдельных районах сохранится опасность гололедно-изморозевых отложений. На дорогах местами гололедица. Ветер восточной четверти с порывами до 15-20 м/с. Ночью за окном до -6...-11º, при прояснениях -13...-15º, днем -4...-9º, по северным районам -11º, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре. 

Завтра, 13 февраля, в регионе в ночные часы пройдет снег, переходящий в дождь. В дневной период осадки маловероятны. Ночью и утром местами опустится туман, на дорогах гололедица. Ветер восточной четверти со скоростью 7-12 м/с. Ночью -2…+3º, днем +2...+7º. 

Плюсовая погода днем ожидается и в среду, 14 февраля. Пройдут небольшой дождь со снегом. Ветер восточной четверти с порывами до 15-20 м/с. Ночью -4…+1º, днем -4...+1º, по южным районам воздух прогреется до +3...+8º.

— В Волгограде морозы ожидаются также к четвергу. За окном в эти сутки ночью -7...-9º, после обеда -6...-8º. Сильных осадков волгоградцам ждать не стоит. Ночью и утром вероятен туман, на дорогах гололедица. Ветер восточного направления 9-14 м/с, — уточнили в ЦГМС. — 13 февраля в городе на Волге преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы опустится туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Ночью -1…+1º, днем +1…+3º.

В среду, 14 февраля, в областном центре снег, переходящий в дождь и опасность гололедно-изморозевых отложений. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточного направления 8-13 м/с. Ночью по городу 0...-2º, днем столбики термометров покажут +0...+2º.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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