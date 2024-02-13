Общество

Облпромторг назвал фейком информацию о дефиците в Котельниково

Общество 13.02.2024 14:31
0
13.02.2024 14:31



В средствах массовой информации 13 февраля появилось сообщение о нехватке продуктов в магазинах города Котельниково Волгоградской области, где, напомним, в результате непогоды были повреждены опоры ЛЭП. В администрации региона данную информацию опровергли, заявив, что работу возобновили большинство торговых точек в городе, а товаров достаточно на продуктовых полках. 

Отметим, что видео с пустыми полками в магазинах стали распространяться в Telegram еще утром 13 февраля. При этом авторы ролика не уточняют, ни где именно он был снят, ни дату и время. В связи с этим большинство волгоградских СМИ оставили данную информацию без внимания. 

По сведениям облпромторга, в городе Котельниково к этому часу  работают уже 85% сетевых магазинов. 

– В городе, кроме сетевых, продолжают работу объекты торговли малых форматов, в том числе продуктовые «магазины у дома»,  – сообщили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области. – В настоящее время сотрудники обновляют выкладку товаров на полках — убирают скоропортящиеся продукты, условия хранения которых могли быть нарушены. Ассортимент оперативно пополняется, запасов товаров на складах достаточно, чтобы в полной мере покрыть потребности.

В настоящее время в Котельниковском районе продолжаются работы по ликвидации последствий циклона. 

– Электроэнергия вернулась в большую часть домов и объектов райцентра в ночь с 12 на 13 февраля – бригады энергетиков продолжают восстанавливать свет на единичных улицах. К концу дня обещают закончить, – сообщают в администрации региона. – Ситуация остается на особом контроле региональной власти.

Напомним, что накануне задачи по скорейшей ликвидации последствий стихии, восстановлению энергоснабжения поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.02.2024 17:05
Общество 13.02.2024 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 16:50
Общество 13.02.2024 16:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.02.2024 16:44
Общество 13.02.2024 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.02.2024 15:55
Общество 13.02.2024 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 15:34
Общество 13.02.2024 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 14:42
Общество 13.02.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 13:42
Общество 13.02.2024 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 13:11
Общество 13.02.2024 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 11:42
Общество 13.02.2024 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 11:03
Общество 13.02.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 10:55
Общество 13.02.2024 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 10:32
Общество 13.02.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 10:27
Общество 13.02.2024 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 09:56
Общество 13.02.2024 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2024 09:36 Реклама
Общество 13.02.2024 09:36 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:06
В Волгограде двоим валютчикам грозит 7 лет колонииСмотреть фотографии
17:05
Волгоградцев предупредили об опасной минералке после смерти мужчиныСмотреть фотографии
16:50
В Котельниково к ликвидации последствий циклона подключилось градообразующее предприятиеСмотреть фотографии
16:44
На СВО погиб выпускник волгоградского детдома Максим ЦыганковСмотреть фотографии
15:55
В Дзержинском районе Волгограда пятый раз за год ликвидировали большую свалкуСмотреть фотографии
15:34
Группу рыбаков в Волгоградской области наказали за богатый улов судакаСмотреть фотографии
15:03
ДТП со скорой попало на видео в ВолжскомСмотреть фотографии
14:42
Волгоградца осудили за аватарку в мессенджере с символом УПА*Смотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области остановлен рост заболеваемости ОРВИСмотреть фотографии
14:31
Облпромторг назвал фейком информацию о дефиците в КотельниковоСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде организовали наблюдение за прочностью Родины-материСмотреть фотографии
13:11
Отчитаться о доходах перед налоговой волгоградцы могут в режиме онлайнСмотреть фотографии
12:38
В Волжском росгвардейцы взяли «тепленькими» двух вымогателейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
Задержанных ФСБ мужа и жену в Волгограде приговорили к 26 годам на двоихСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Под Волгоградом убийство прохожего за отказ дать закурить раскрыли по следу ДНКСмотреть фотографии
11:47
Волгоградский полицейский спас покупателя в супермаркететеСмотреть фотографии
11:42
«Его пытались откачать»: стали известны подробности смерти пациента в поликлинике КотовоСмотреть фотографии
11:15
Эксперты: более трети волгоградцев увеличили свои доходы за 2023 годСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде объединят «Метроэлектротранс» и «ВПАТП №7»Смотреть фотографии
10:55
Котово выделят 22,4 млн рублей из бюджета на решение проблем с водойСмотреть фотографии
10:32
Сергей Попков оплатил кислород бывшему футболисту «Ротора» Дмитрию КотопулоСмотреть фотографии
10:27
Для Волгограда начали собирать трамваи «Львенок» и «Невский»Смотреть фотографии
09:56
В Котельниково специалисты из трех регионов РФ ведут восстановительные работыСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде УК «Новый дом» отчиталась о проделанной работе на одном из вновь принятых домовСмотреть фотографии
09:12
В кабинете врача поликлиники Котово умер 57-летний пациентСмотреть фотографии
08:51
«Каустик» скатился на 11-е место в Суперлиге после проигрыша в СтавропольеСмотреть фотографии
08:33
Таможенники изъяли 20 тонн импортного мыла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:04
Первые дома обеспечили электричеством в обесточенном КотельниковоСмотреть фотографии
21:31
В Волгоградской области из-за гололеда отменяют занятия и автобусыСмотреть фотографии
20:34
В Волгоградской области после циклона «Ольга» резко похолодает до -15ºСмотреть фотографии
 