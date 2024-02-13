Облпромторг назвал фейком информацию о дефиците в Котельниково









В средствах массовой информации 13 февраля появилось сообщение о нехватке продуктов в магазинах города Котельниково Волгоградской области, где, напомним, в результате непогоды были повреждены опоры ЛЭП. В администрации региона данную информацию опровергли, заявив, что работу возобновили большинство торговых точек в городе, а товаров достаточно на продуктовых полках.





Отметим, что видео с пустыми полками в магазинах стали распространяться в Telegram еще утром 13 февраля. При этом авторы ролика не уточняют, ни где именно он был снят, ни дату и время. В связи с этим большинство волгоградских СМИ оставили данную информацию без внимания.





По сведениям облпромторга, в городе Котельниково к этому часу работают уже 85% сетевых магазинов.





– В городе, кроме сетевых, продолжают работу объекты торговли малых форматов, в том числе продуктовые «магазины у дома», – сообщили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области. – В настоящее время сотрудники обновляют выкладку товаров на полках — убирают скоропортящиеся продукты, условия хранения которых могли быть нарушены. Ассортимент оперативно пополняется, запасов товаров на складах достаточно, чтобы в полной мере покрыть потребности.





В настоящее время в Котельниковском районе продолжаются работы по ликвидации последствий циклона.





– Электроэнергия вернулась в большую часть домов и объектов райцентра в ночь с 12 на 13 февраля – бригады энергетиков продолжают восстанавливать свет на единичных улицах. К концу дня обещают закончить, – сообщают в администрации региона. – Ситуация остается на особом контроле региональной власти.



