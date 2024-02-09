Бывший зек зарубил насмерть мужчину в поселке под Волгоградом

В Быковском районе Волгоградской области нашли мертвого 56-летнего мужчину с рублеными ранами головы характерными для топора. Как стало известно V102.RU от собственного источника, страшную находку сделали жители поселка Катричев.
— Труп обнаружили накануне. За убийство задержан местный 27-летний житель, — рассказал источник.
Известно, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина отбывал наказание за крупную кражу. В последнее время нигде не работал.
Фото: архив ИА «Высота 102»