Общество

Волгоградская область стала самым «бешеным» регионом России

Общество 07.02.2024 16:48
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07.02.2024 16:48


Волгоградская область стала лидером среди регионов России по количеству зафиксированных случаев бешенства животных. Всего в стране в 2023 году зарегистрировали 84 случая бешенства, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Федерального центра охраны здоровья животных.  

О том, сколько именно случаев было зафиксировано на территории Волгоградской области, в федеральном центре не уточняют. Сообщается лишь о том, что чаще всего бешенство фиксировалось в России у собак – 26 случаев, а также у лисиц (25 случаев), кошек (23 случая), енотовидных собак (4 случая), песцов – 2 случая.

Помимо Волгоградской области в список «бешеных» регионов вошли Свердловская, Самарская, Тамбовская, Челябинская, Воронежская, Белгородская области, а также Красноярский край. 

В комитете ветеринарии Волгоградской области напомнили, что бешенство носит природно-очаговый характер, поэтому в регионе ведется большая работа по профилактике как домашних и сельхозживотных, так и диких. 

– При выявлении случая заболевания ветеринарная служба оперативно выполняет весь необходимый комплекс мероприятий, чтобы не допустить распространения бешенства. Основным средством профилактики является регулярная иммунизация животных, – рассказали в комитете ветеринарии. – В 2023 году в регионе специалистами ветеринарной службы иммунизировано более 616 тыс. голов сельскохозяйственных и домашних животных. Кроме того, ветслужба совместно с охотпользователями регулярно раскладывают антирабическую приманку с оральной вакциной в местах обитания диких плотоядных животных (лисиц, волков, шакалов, енотовидных собак и других). В 2023 году был использован почти 1 млн доз

В ведомстве также напомнили, что сделать прививку от бешенства можно бесплатно в государственных ветеринарных клиниках. 

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