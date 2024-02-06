Полиция ищет пропавшего в Махачкале выпускника волгоградского вуза





Полицейские из Махачкалы просят помощи в розыске без вести пропавшего 31-летнего Александра Салина, уроженца Ростовской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 27 июля 2022 года он прибыл из Москвы в Махачкалу на самолете, после чего перестал выходить на связь.

Ранее Александр Салин учился в Калачевском техникуме-интернате, а в 2016 году окончил Волгоградский государственный аграрный университет.

Приметы разыскиваемого: рост 189-191 см., вес 80-90 кг., худощавого телосложения.

Особые приметы: на правой и левой груди две татуировки в форме черепа.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефону дежурной части отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по г. Махачкале 8 (8872) 99-42-23.

