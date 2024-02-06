Волгоградцам рассказали, на каких мостах начнется ремонт в 2024 году





В Волгоградской области в текущем 2024 году за счет федеральных субсидий по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжатся ремонт и строительство мостов и путепроводов. По данным администрации региона, в перечень вошли 16 объектов.

В частности, по сведениям облкомтранса, в текущем году запланированы следующие работы:

продолжение обновления Сарептского и Марийского путепроводов в Волгограде с укреплением опор и пролетных конструкций в подмостовом пространстве,

ремонт путепровода № 6 на Третьей Продольной магистрали,

ремонт путепровода на ул. Александрова в Волжском,

обновление путепровода через железнодорожные пути на 122-м км автодороги Волгоград-Сальск в Октябрьском районе,

ремонт моста через реку Иловля в Камышинском районе,

ремонт моста через реку Черная в Даниловском районе,

капремонт моста через реку Тишанка,

капремонт моста через реку Шемякина,

капремонт моста через реку Кленовка.

– В настоящее время в Волгоградской области продолжается строительство новых сооружений на автодороге п. Новый Рогачик – Волгоград в Советском районе Волгограда, у станции Абганерово в Светлоярском и Октябрьском районах, на автодороге Волгоград – Сальск у с. Иваново в Светлоярском районе, – сообщают в комитете администрации Волгоградской области. – Все перечисленные объекты планируется ввести в текущем году.

В Среднеахтубинском районе продолжается возведение первого этапа Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу (скоростная трасса) со строительством двух мостов через ерики.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Волгоградской области в ближайшие десять лет планируется масштабное дорожное строительство – в том числе, возведение второго пролета моста через Волгу. Подробнее об этом можно прочитать в специальном материале на сайте.

Фото: Павел Мирошкин /ИА «Высота 102»