Пробки в 9 баллов сковали Волгоград после ливня и снегопада

Волгоград 6 февраля сковали пробки в 9 баллов после ночного ливня, снегопада и резкой смены температуры, передает V102.RU.

- Вокруг либо мелкие ДТП, либо заторы. В школу с ребенком точно опоздаем, - сообщили информагентству читатели.

Волгоградцы также пожаловались на переполненный по направлению в центр скоростной трамвай, в который они утром, 6 февраля, еле «утрамбовались».

Сервис «Яндекс. Пробки» показывает в Волгограде пробки в 9 баллов. Движение затруднено на основных городских магистралях.





Напомним, что минувшей ночью Волгоград оказался во власти сразу нескольких стихий. Вначале пошел дождь, который затем перешел в снег.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Скриншот «Яндекс. Пробки»