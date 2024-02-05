Две волгоградские судьи пожаловались в Москву на коллег

Высшая квалификационная коллегий судей РФ рассмотрит две жалобы из Волгоградской области на действия судейской квалифколлегии региона. Как сообщает V102.RU, в ВККС пожаловалась судья Кировского районного суда в отставке Светлана Подлесная.

Напомним, что в сентябре 2023 года ККС региона прекратила полномочия судьи Подлесной на основании ее заявления. Ранее коллегия также приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения судьи Подлесной. Тогда сообщалось, что она могла иметь личную заинтересованность при рассмотрении одного из уголовных дел.

В Высшей квалификационной коллегии судей РФ госпожа Подлесная обжаловала решение ККС региона от 1 сентября прошлого года о привлечении ее к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.

Также ВККС рассмотрит жалобу Галины Данилиной, которой квалифколлегия региона 24 ноября 2023 года отказала в рекомендации на должность председателя Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области.

Заседание ВККС проходит в Москве 5-9 февраля текущего года.