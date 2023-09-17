В Волгограде судья подала в отставку после предупреждения от коллег

Квалификационная коллегия судей Волгоградской области на прошедшем заседании приняла решение о прекращении полномочий судьи Светланы Подлесной. Как сообщает V102.RU, служительница Фемиды отправляла правосудие в Кировском районном суде Волгограда.

— Принято решение удовлетворить заявление Светланы Леонидовны Подлесной о прекращении ей полномочий судьи Кировского районного суда Волгограда с 4 сентября 2023 года, — цитирует информагентство текст опубликованного официального сообщения квалификационной коллеги судей региона.

Уточняется, что ранее коллегия также приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения судьи Подлесной. Согласно закону РФ «О статусе судей», дисциплинарная ответственность наступает в случае совершения судьей виновного действия (или бездействия) при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебное время, в результате чего были нарушены положения закона и (или) кодекса судейской этики.

Примечательно, что замечания, предупреждение в качестве санкции стоит выше замечания. Далее следует понижение в квалификационном классе, а затем уже досрочное прекращение полномочий судьи. При этом на сайте Кировского районного суда Светлана Подлесная до сих пор фигурирует в списках судебной коллегии по уголовным делам.

По не подтвержденной официально информации, госпожа Подлесная могла иметь личную заинтересованность при рассмотрении одного из уголовных дел.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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