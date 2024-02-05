На пост председателя Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда в Самаре претендует Виктор Романов, который возглавляет арбитражный суд Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Высшую квалификационную коллегию судей РФ (ВККС), этот вопрос вынесен на сегодняшнее заседание ВККС.

Заявления о желании занять эту вакантную должность поступили от двух кандидатов - Виктора Романова и Наили Сафаевой, которая уже руководила Одиннадцатым апелляционным арбитражным судом.

ВККС определит, какую из этих двух кандидатур рекомендовать на этот пост.

Напомним, Романов возглавляет арбитражный суд Волгоградской области с ноября 2015 года. В 2021 году Указом президента РФ он был назначен на эту должность на новый срок.