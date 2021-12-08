Общество 08.12.2021 16:19
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08.12.2021 16:19
Сегодня Указом президента РФ на должность председателя арбитражного суда Волгоградской области на новый срок назначен Виктор Романов. Его кандидатура на этот пост в июле текущего года была рекомендована Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Романов возглавляет арбитражный суд Волгоградской области с ноября 2015 года. В этом году срок его полномочий заканчивался.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области этим же президентским Указом утверждены Оксана Яровая заместителем председателя Красноармейского районного суда Волгограда и Валентина Павловская - заместителем председателя Тракторозаводского районного суда Волгограда. Судьей Волжского городского суда стала Ольга Гладилина, Людмила Ильченко будет работать судьей Дзержинского районного суда Волгограда. Судьями Камышинского городского суда Волгоградской области стали Юлия Вершкова и Ирина Попова, а судьей Ленинского районного суда Волгоградской области - Анна Макарова.
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