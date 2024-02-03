Общество

В Волгограде еще один экс-глава фонда капремонта перешел в комитет ЖКХ региона

Общество 03.02.2024 20:49
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03.02.2024 20:49


Елена Захарова, которая с сентября 2023 года по январь 2024-го руководила региональным фондом капремонта, трудоустроилась в комитет ЖКХ Волгоградской области, сообщает V102.RU.

В информации о руководителях комитета указано, что Елена Захарова является заместителем председателя комитета ЖКХ региона. Должность еще одного заместителя, судя по отсутствию данных, пока вакантна.

Примечательно, что председателем этого комитета является Дмитрий Баранов, который возглавлял региональный фонд капремонта до Захаровой. 

Елена Захарова временно возглавила УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» после увольнения Баранова, которого назначили руководить ЖКХ региона. На его место новый руководитель был избран по результатам конкурса на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора. Как ранее сообщалось, им стал первый заместитель гендиректора регионального фонда капремонта Василий Каменских. В январе текущего года он приступил к обязанностям главы фонда капремонта.

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