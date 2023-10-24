Экс-главу фонда капремонта Баранова назначили руководить ЖКХ региона





В Волгограде депутаты облдумы утвердили кандидатуру Дмитрия Баранова на должность председателя комитета ЖКХ Волгоградской области. До сих пор, сообщает ИА «Высота 102», Баранов временно исполнял обязанности главы комитета после перехода из фонда капремонта.

Заседание парламентского комитета, на котором был утвержден новый председатель комитета ЖКХ, состоялось накануне. По информации пресс-службы думы, кандидата депутатам представила заместитель руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко.

В официальном пресс-релизе думы сообщается, что Дмитрий Баранов занял ответственный пост, так как зарекомендовал себя руководителем, «имеющим практический опыт работы и необходимые профессиональные знания».

– Дмитрий Баранов имеет два высших образования – техническое и юридическое, а также опыт работы по этим направлениям. Общий стаж государственной гражданской службы 18 лет, – перечисляют в думе. – Работал, в том числе в сфере госзакупок. – Ранее его кандидатура была одобрена президиумом политсовета Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, об уходе Дмитрия Баранова с поста руководителя регионального фонда капремонта стало известно совершенно случайно в сентябре 2023 года. Обязанности руководителя фонда он исполнял ровно год – с 12 сентября 2022-го по 12 сентября текущего года.

15 октября сообщалось о том, что комитет ЖКХ Волгоградской области объявил открытый конкурс на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора – УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области».

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы