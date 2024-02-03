РПН проверил воздух после пожара на НПЗ в Волгограде

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе проверили воздух на наличие опасных веществ в жилых кварталах, передает V102.RU.

- Предельно допустимых концентраций вредных веществ в зоне жилой за стройки не обнаружено, - сообщили в ведомстве.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, после поступления информации о случившемся на территории завода ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в Красноармейском районе Волгограда, был осуществлен выезд специалистов управления и аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования.

Напомним, что сегодня, 3 февраля, в 04:42 поступило сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда. Происходило горение розлива нефтепродукта на площади 300 кв. м. По состоянию на 6.57 пожар локализован на площади 100 кв. метров.

Через три часа после сообщения о возгорании – в 7.21 было объявлено о ликвидации открытого горения на заводе. Полную локализацию объявили в 7.55. Погибших и пострадавших нет.

По словам главы региона, возгорание на НПЗ произошло в результате последствий падения сбитого БПЛА.