Количество стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах в Волгоградской области к 2025 году вырастет почти в 2 раза. Как сообщает V102.RU, такие планы озвучили в комитете информационных технологий Волгоградской области в ходе подведения итогов за 2023 год.

С 2016 года число таким комплексов на волгоградских дорогах увеличилось со 120 до 442 (402 стационарных, 40 универсальных) в 2023 году.

- Прорабатывается увеличение группировки в 2024-2025 годах на 300 комплексов - до 742 единиц в общей сложности, - сообщили в комитете.

В волгоградском регионе также расширяется состав интеллектуальных транспортных систем и зон контроля видеонаблюдения в общественных местах. В настоящее время в Волгоградскую и Волжскую городские агломерации входят сеть «умных» (управляемых) светофоров, детекторы транспортного потока, стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, универсальные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также информационные табло на остановочных пунктах.

К интеллектуальной транспортной системе подключено более 2 800 камер видеонаблюдения высокого разрешения. Они позволяют контролировать безопасность в общественных местах и более эффективно бороться с преступлениями.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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