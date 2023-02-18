Пристегните ремни. К лету на волгоградских дорогах установят 250 следящих систем

На дорогах Волгоградской области к лету этого года установят более 250 автоматических систем видеофиксации нарушений ПДД, а конкретно — игнорирование водителями использования ремней безопасности. Как сообщает ИА «Высота 102», с 6 февраля два подобных комплекса уже функционируют в Волгограде.

— За 10 дней эксплуатации данные комплексы зафиксировали уже несколько тысяч нарушителей ПДД, игнорирующих использование ремней безопасности, — прокомментировали информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Сейчас смонтировано еще 70 таких комплексов, которые проходят тестирование и к концу февраля начнут свою работу.

Также в полицейском ведомстве уточнили, что к началу лета 2023 года на дорогах региона установят более 250 подобных систем. Поясняется, что несмотря на то, что камеры фиксируют происходящее в автоматическом режиме, каждое нарушение рассматривается сотрудниками ГАИ.





При этом каждый автолюбитель вправе обжаловать вынесенное постановление в течение 10 дней. Специализированный комплекс фиксирует правонарушения в круглосуточном режиме при любых погодных условиях. Если нарушил ПДД и водитель, и пассажир, то согласно действующим нормам закона собственнику ТС придут два постановления.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области