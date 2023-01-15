Общество 15.01.2023 09:27
0
15.01.2023 09:27
В Волгоградской области подведены итоги аукционов на аренду и эксплуатацию комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, так, в аукционе на оказание услуг по эксплуатации дорожных камер приняла участие одна компания. С фирмой, название которой пока не обнародовано, заключат контракт по максимальной цене – за 456 миллионов рублей.
Также подведены итоги аукциона на оказание услуг по аренде дорожных комплексов фото- и видеонаблюдения. Начальная цена контракта составляла 1 миллиард 362 миллиона рублей. Победителем закупки стал участник, который предложил цену в 1 миллиард 355 миллиона 190 тысяч рублей. Заказчик – ГБУ «Безопасный регион» - также пока не раскрыл компанию, которая выиграла аукцион.
Согласно условиям последнего аукциона, планируется установка 159 комплексов во всех районах Волгограда, в том числе на мосту через Волгу, а также в Волжском, в Среднеахтубинском районе и на трассах в Дубовке и в Камышине.
Напомним, в конце прошлого года в ФАС России выявили признаки картеля при поставках камер фиксации нарушений ПДД на сумму более 2 миллиардов рублей в четырех регионах России, в том числе в Волгоградской области. В ведомстве пояснили, что торги, в которых участвовали эти компании, проводились на поставку и аренду электрооборудования для обеспечения безопасности и управления движением на дорогах и на оказание услуг по разработке интеллектуальных транспортных систем.
Тендеры на создание и развитие интеллектуальных транспортных систем Волгоградской и Волжской агломерации на протяжении последних лет выигрывало ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы», причем почти всегда – без конкурентов, поэтому контракты заключались в основном по максимальной цене или с небольшим дисконтом.
Волгоградцы жалуются на пропажу дешевого сахара в магазинах15.01.2023 10:44
Общество 15.01.2023 10:44
Росстат: Волгоградская область в ЮФО стала рекордсменом по темпам падения рождаемости и смертности15.01.2023 07:58
Общество 15.01.2023 07:58
В Волгоградской области 16 января временно отключат ТВ и радио14.01.2023 21:42
Общество 14.01.2023 21:42
Первая станция по приему восьми видов отходов открылась в Волжском14.01.2023 20:14
Общество 14.01.2023 20:14
Под Волгоградом спасли вмерзшую в землю лошадь14.01.2023 19:10
Общество 14.01.2023 19:10
В Волгограде жильцы пятиэтажки уже три недели воюют с УК за тепло14.01.2023 18:10
Общество 14.01.2023 18:10
«Таких людей я больше не встречал»: житель Ставрополя написал трогательное письмо о погибшей в СВО волгоградке14.01.2023 17:02
Общество 14.01.2023 17:02
Общественный транспорт Волгограда за год перевез 89 млн пассажиров14.01.2023 15:39
Общество 14.01.2023 15:39
Семь сельских учителей получат по миллиону рублей в Волгоградской области14.01.2023 13:36
Общество 14.01.2023 13:36
Площадь Павших борцов в Волгограде перекроют на три недели с 15 января14.01.2023 10:45
Общество 14.01.2023 10:45
В Волгограде спортсмены в честь 80-летия Сталинградской битвы пробегут 20 км14.01.2023 10:25
Общество 14.01.2023 10:25
Социальные выплаты в Волгоградской области проиндексируют с 1 февраля14.01.2023 09:30
Общество 14.01.2023 09:30
Морось, снег и минус: какая погода ждет волгоградцев 14 января14.01.2023 08:26
Общество 14.01.2023 08:26
Волгоградцам рассказали о семье, друзьях и алкоголе в Старый Новый год13.01.2023 21:18
Общество 13.01.2023 21:18
Умер экс-глава района Волгоградской области Анатолий Манойлин13.01.2023 21:06
Общество 13.01.2023 21:06