







В Волгоградской области подведены итоги аукционов на аренду и эксплуатацию комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, так, в аукционе на оказание услуг по эксплуатации дорожных камер приняла участие одна компания. С фирмой, название которой пока не обнародовано, заключат контракт по максимальной цене – за 456 миллионов рублей.





Также подведены итоги аукциона на оказание услуг по аренде дорожных комплексов фото- и видеонаблюдения. Начальная цена контракта составляла 1 миллиард 362 миллиона рублей. Победителем закупки стал участник, который предложил цену в 1 миллиард 355 миллиона 190 тысяч рублей. Заказчик – ГБУ «Безопасный регион» - также пока не раскрыл компанию, которая выиграла аукцион.





Согласно условиям последнего аукциона, планируется установка 159 комплексов во всех районах Волгограда, в том числе на мосту через Волгу, а также в Волжском, в Среднеахтубинском районе и на трассах в Дубовке и в Камышине.





Напомним, в конце прошлого года в ФАС России выявили признаки картеля при поставках камер фиксации нарушений ПДД на сумму более 2 миллиардов рублей в четырех регионах России, в том числе в Волгоградской области. В ведомстве пояснили, что торги, в которых участвовали эти компании, проводились на поставку и аренду электрооборудования для обеспечения безопасности и управления движением на дорогах и на оказание услуг по разработке интеллектуальных транспортных систем.





Тендеры на создание и развитие интеллектуальных транспортных систем Волгоградской и Волжской агломерации на протяжении последних лет выигрывало ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы», причем почти всегда – без конкурентов, поэтому контракты заключались в основном по максимальной цене или с небольшим дисконтом.