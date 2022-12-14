Систему видеофиксации за 456 млн рублей развернут в Волгоградской области

Общество 14.12.2022 16:40
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14.12.2022 16:40
Объявлен электронный аукцион по определению компании, которая в течение 5 лет в районах Волгоградской области будет эксплуатировать комплексы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена контракта составляет 456 миллионов рублей.
Согласно документам закупки, победитель аукциона получит 60 комплексов фотовидеофиксации административных правонарушений в области правил дорожного движения. Используя оборудования заказчика, компания за свой счет должна развернуть систему видеофиксации и поддерживать ее в рабочем состоянии, проводить работы по обслуживанию и ремонту оборудования.
Комплексы передаются на срок с 1 февраля 2023 года по 15 декабря 2027 года. Согласно местам дислокации, они находятся на автодорогах в районах Волгоградской области.
Итоги электронного аукциона подведут в январе 2023 года.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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