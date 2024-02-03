В Волгоградской области с 5 февраля начнется иммунизация трудовых мигрантов, которые не привиты от кори. Как сообщает V102.RU, постановление о проведения иммунизации в 2024 году подписала главный санитарный врач Волгоградской области, руководитель территориального управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева.

- Проанализировав заболеваемость корью, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Волгоградской области оценивается как напряженная, регистрируются случаи кори, - говорится в постановлении. – Основной причиной напряженности эпидемиологической ситуации по кори является наличие незащищенного населения против этой инфекции по причине отказала от профилактических прививок, кроме того сохраняется риск завоза кори трудовыми мигрантами, не привитыми против кори.

Комитету здравоохранения региона рекомендовано в срок с 5 февраля по 31 декабря 2024 года организовать работу по иммунизации трудовых мигрантов, временно прибывающих и временно проживающих на территории Волгоградской области, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее.

План проведения иммунизации против кори трудовых мигрантов должен быть сформирован и утвержден к 1 марта текущего года. На его основании будет сделан расчет количества вакцины, необходимой для проведения прививочной кампании.

Ранее сообщалось, что в Волгоградскую область завезли дефицитную вакцину от кори.