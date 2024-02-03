Общество

Роспотребнадзор постановил привить от кори трудовых мигрантов в Волгоградской области

Общество 03.02.2024 11:23
0
03.02.2024 11:23


В Волгоградской области с 5 февраля начнется иммунизация трудовых мигрантов, которые не привиты от кори. Как сообщает V102.RU, постановление о проведения иммунизации в 2024 году подписала главный санитарный врач Волгоградской области, руководитель территориального управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева.

- Проанализировав заболеваемость корью, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Волгоградской области  оценивается как напряженная, регистрируются случаи кори, - говорится в постановлении. – Основной причиной напряженности эпидемиологической ситуации по кори является наличие незащищенного населения против этой инфекции по причине отказала от  профилактических прививок, кроме того сохраняется риск завоза кори трудовыми мигрантами, не привитыми против кори.

Комитету здравоохранения региона рекомендовано в срок с 5 февраля по 31 декабря 2024 года организовать работу по иммунизации трудовых мигрантов, временно прибывающих и временно проживающих на территории Волгоградской области, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее. 

План проведения иммунизации против кори трудовых мигрантов должен быть сформирован и утвержден к 1 марта текущего года. На его основании будет сделан расчет количества вакцины, необходимой для проведения прививочной кампании.

Ранее сообщалось, что в Волгоградскую область завезли дефицитную вакцину от кори.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.02.2024 12:39
Общество 03.02.2024 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2024 07:25
Общество 03.02.2024 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 21:10
Общество 02.02.2024 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 20:02
Общество 02.02.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 20:01
Общество 02.02.2024 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 19:25
Общество 02.02.2024 19:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 18:58
Общество 02.02.2024 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 18:49
Общество 02.02.2024 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 18:40
Общество 02.02.2024 18:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.02.2024 17:42
Общество 02.02.2024 17:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.02.2024 17:07
Общество 02.02.2024 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 16:52
Общество 02.02.2024 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 16:28
Общество 02.02.2024 16:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.02.2024 15:34
Общество 02.02.2024 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2024 14:18
Общество 02.02.2024 14:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:39
В Волгоградской области с 21 февраля начнутся проблемы с телесигналомСмотреть фотографии
11:23
Роспотребнадзор постановил привить от кори трудовых мигрантов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
В Сети появилось видео атаки БПЛА на нефтезавод в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:41
Все отменяется. Фура снесла вход в секцию дзюдо и самбо в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:34
Минобороны РФ сообщило о перехвате двух БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
08:08
Пожар на НПЗ в Волгограде потушили за три часаСмотреть фотографии
07:55
Бочаров прокомментировал атаку беспилотников на НПЗ в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:25
Синоптики предрекли волгоградцам «серые» дниСмотреть фотографии
06:53
В Волгограде горит нефтеперерабатывающий заводСмотреть фотографии
21:37
На улице Волгограда разбросали колбасу с отравойСмотреть фотографии
21:10
Жилой дачный массив на юге Волгограда остался без транспортаСмотреть фотографии
20:40
Отважившийся на побег по простыням мужчина сорвался с высоты в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:02
Волгоградцев в ЦПКиО накормили кашей и дали подержать карабин МосинаСмотреть фотографии
20:01
На ВДНХ показали видеоинсталляцию «Свет Великой Победы»Смотреть фотографии
19:25
Стала известна причина 3-дневной задержки авиарейса Волгоград-ЕкатеринбургСмотреть фотографии
18:58
«Мы все на таблетках»: ночная стройка сводит с ума жителей ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:49
На трассах Волгоградской области из-за снега с дождем ожидают осложнение обстановкиСмотреть фотографии
18:40
В России 2025 году начнут производить роботов для массажа сердцаСмотреть фотографии
18:40
В балете «Щелкунчик» ведущие партии исполнят приглашенные артисты из ЧелябинскаСмотреть фотографии
17:42
На «Красном Октябре» почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
17:27
Мэр Волжского Воронин назначил главного по ГО и ЧС заместителяСмотреть фотографии
17:07
Измученным жителям обезвоженного Котово назвали новый срок сдачи водоводаСмотреть фотографии
16:56
В Волжском обнаружили тело подростка под окнами домаСмотреть фотографии
16:52
На Мамаевом кургане в Волгограде развернули 100-метровую Сталинградскую лентуСмотреть фотографии
16:28
Сотрудники ЛУКОЙЛа отдали дань памяти и уважения участникам Сталинградской битвыСмотреть фотографии
15:34
Два дома снесут на юге и севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:07
Дмитрий Патрушев высоко оценил успехи волгоградского регионаСмотреть фотографии
14:27
«Его же снесет!»: геройский поступок рабочего «Водоканала» в Котово попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
«Быки уже передохли»: под Урюпинском в заснеженном поле от голода гибнет брошенное стадо коровСмотреть фотографии
13:37
Волгоградцам сделали перерасчет на 10 миллионов после аварии на теплосетяхСмотреть фотографии
 