



Сегодня, 2 февраля, представители региональных предприятий ЛУКОЙЛа принимают участие в памятных церемониях в честь 81-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве. По традиции чествование участников великого сражения началось с возложения цветов и венков к Вечному огню на площади Павших борцов.





Делегация также почтила память павших в боях за Родину в Зале воинской славы и на воинском мемориальном кладбище на Мамаевом кургане. Венки и цветы к Вечному огню в зале воинской славы возложили руководители предприятий, представители профсоюзной организации, молодые специалисты.





Также в рамках торжественных мероприятий «Совет молодых специалистов» предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» раздали гостям города и участникам торжественных церемоний информационные буклеты о битве на Волге, которые были разработаны совместно с Музеем-заповедником «Сталинградская битва».

В эти памятные дни проходят встречи энергетиков сбывшими сотрудниками - детьми военного Сталинграда. Поздравления, необходимая помощь и внимание каждому, кого коснулись события военных лет.

Фото: ИА «Высота 102»