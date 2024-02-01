Волгограду выделили 279 миллионов на развитие беспилотников





Правительство Российской Федерации выделило Волгоградской области 279 838 200 рублей на стимулирование спроса на отечественные беспилотные системы. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным документ.

Согласно распоряжению Мишустина, субсидии регионам Российской Федерации выделяются из федерального бюджета в рамках проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», входящего в состав национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

В числе получателей субсидий – 30 областей и республик. При этом большинство регионов получат примерно равные суммы – до 290 млн рублей. Так, например, сообщает ИА «СарИнформ», Саратовская область на стимулирование спроса на отечественные беспилотные системы получит те же 279,8 млн рублей. Самую большую субсидию выделяют Республике Башкортостан в размере 326 477 900 рублей.