В Волгограде усилят работу общественного транспорта вечером 2 февраля





В Волгограде вечером 2 февраля в связи с проведением патриотического фестиваля усилят работу на линии скоростного трамвая.

По информации мэрии, на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» с 19.00 до 21.00 будет проходить фестиваль «Родина – герой». Сразу после вагоны в волгоградской подземке будут ходить с интервалом 10 минут (в обычные дни интервал движения составляет 12 минут). На площади Ленина, кроме того, будут размещены два электробуса, которые отправятся в Кировский район по мере заполнения.

– В случае высокого пассажиропотока МУП «Метроэлектротранс» готов выпустить на линию дополнительные троллейбусы по маршруту №8а, – заявляют в администрации Волгограда.

Ранее сообщалось, что центральные улицы в Волгограде 1 и 2 февраля будут перекрываться на время проведения массовых мероприятий.