Общество

В Волгограде усилят работу общественного транспорта вечером 2 февраля

Общество 31.01.2024 19:08
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31.01.2024 19:08


В Волгограде вечером 2 февраля в связи с проведением патриотического фестиваля усилят работу на линии скоростного трамвая. 

По информации мэрии, на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» с 19.00 до 21.00 будет проходить фестиваль «Родина – герой». Сразу после вагоны в волгоградской подземке будут ходить с интервалом 10 минут (в обычные дни интервал движения составляет 12 минут). На площади Ленина, кроме того, будут размещены два электробуса, которые отправятся в Кировский район по мере заполнения. 

В случае высокого пассажиропотока МУП «Метроэлектротранс» готов выпустить на линию дополнительные троллейбусы по маршруту №8а, – заявляют в администрации Волгограда. 

Ранее сообщалось, что центральные улицы в Волгограде 1 и 2 февраля будут перекрываться на время проведения массовых мероприятий. 

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