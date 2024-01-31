Дороги в центре Волгограда перекроют в рабочие дни 1 и 2 февраля





Жителям Волгограда стоит подготовиться в временным ограничениям на улицах в Центральном районе в связи с предстоящими мероприятиями по случаю 81-летия Сталинградской Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», дороги будут перекрывать, начиная с 1 февраля и до субботы.

Так, в связи с проведением традиционного забега на Нулевой продольной 1 февраля с 7.00 перекроют участок магистрали в границах от ул. Маршала Крылова до кругового пересечения со спуском с ул. Краснознаменской и подъезды к нему. Возобновить здесь движение обещают в 14.00 того же дня.

Так же – с 07.00 1 февраля ограничат остановку и стоянку транспортных средств на четной стороне Аллеи Героев.

2 февраля с 8.00 до 22.00 пешеходный режим будет действовать на улицах, прилегающих к музею-панораме «Сталинградская битва». Это улицы Наумова и 13-й Гвардейской дивизии в границах от проспекта Ленина до ул. Чуйкова, а также по ул. Советской в границах от ул. Пражской до ул. Гагарина и на ул. Чуйкова на отрезке от ул. Родимцева до ул. 13-й Гвардейской.