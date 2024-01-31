В Волжском отложили повышение стоимости проезда

V102.RU сообщало о том, что в Волжском заговорили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в феврале 2024 года на 5 рублей. В настоящее время стоимость поездки в автобусах, маршрутках и трамваях является единой и составляет 30 рублей. В администрации городского округа ранее V102.RU поясняли, что решения об изменении расценок на поездки нет.
Общество 31.01.2024 16:21
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31.01.2024 16:21
V102.RU сообщало о том, что в Волжском заговорили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в феврале 2024 года на 5 рублей. В настоящее время стоимость поездки в автобусах, маршрутках и трамваях является единой и составляет 30 рублей. В администрации городского округа ранее V102.RU поясняли, что решения об изменении расценок на поездки нет.
В Волжском Волгоградской области отказались от повышения стоимости проезда на общественном транспорте в феврале 2024 года. Эту новость сообщили V102.RU предприниматели, работающие на коммерческих маршрутах.– В МУП «Волжская автоколонна №1732» пока не будут повышать цены на проезд, соответственно, и на маршрутках стоимость останется прежней, – рассказали собеседники информагентства. – Цены на пару месяцев останутся такими же. Но потом, скорее всего, поднимутся.
V102.RU сообщало о том, что в Волжском заговорили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в феврале 2024 года на 5 рублей. В настоящее время стоимость поездки в автобусах, маршрутках и трамваях является единой и составляет 30 рублей. В администрации городского округа ранее V102.RU поясняли, что решения об изменении расценок на поездки нет.
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