«И 5 рублей – это деньги»: в Волжском заговорили о подорожании проезда

В Волжском Волгоградской области пассажиры обсуждают тему предстоящего повышения цен на проезд в общественном транспорте. Как рассказали V102.RU волжане, об этом горожан уже предупреждают водители некоторых маршруток. При этом они объясняют, что вынуждены будут это сделать после того, как поднимется цена на проезд в автобусах и трамваях МУП «Волжская автомобильная колонна №1732».



– Да, у нас уже обсуждается этот вопрос, – рассказал один из волжских перевозчиков, работающий на маршрутах №№24а и 5а. – Если стоимость проезда в автобусах и трамваях вырастет с 30 до 35 рублей, тогда нам тоже придется ее поднять. У нас же сейчас одинаковая цена на проезд – что в маршрутках, что в трамваях или в автобусах. Но раньше автоколонны мы это делать не собираемся. Хотя, чего греха таить, наши расходы намного увеличились из-за подорожания бензина, запчастей.

Проезд, предполагают перевозчики, может подорожать в феврале. При этом маршрутчики признались, что и людей могут понять.



– Конечно, повышение и на 5 рублей – это тоже для некоторых людей болезненно, но у нас не останется вариантов, – разводят они руками.



Между тем, в администрации Волжского пояснили, что вопрос о повышении проезда в автобусах и трамваях пока не рассматривается. При этом, как ранее сообщало V102.RU, городской перевозчик – МУП «Волжская автоколонна №1732» – испытывает финансовые трудности и имеет большие долги. Депутаты уже приняли решение о начале процесса акционирования муниципального унитарного предприятия.

А недавно в автоколонне заявили о сокращении трамвайных рейсов, что обернулось скандалом. Первыми возмутились рабочие предприятий химкомплекса Волжского, многие из которых добираются на работу именно трамваямми. В результате срок пересмотра расписания движения трамваев пока перенесли на неопределенное время.

Напомним, проезд в общественном транспорте Волжского стал стоить 30 рублей в апреле 2022 года.