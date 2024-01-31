Сегодня, 31 января, сотрудники полиции, прокуратуры и медицинские работники зашли в квартиру в двухэтажке в Краснослободске, где, по сообщению соседей, уже 1,5 года взаперти без газа и воды находилась женщина. Проверка была организована после публикации в ИА «Высоты 102» этой истории.

– С привлечением сотрудников социальных служб, правоохранительных органов и медицины проверены условия проживания 73-летней жительницы города Краснослободска. Установлено, что женщина в сентябре 2023 года признана недееспособной в связи с наличием заболевания психики, опекуном назначен ее сын. Со слов опекуна, он отключил энергоресурсы в квартире в целях предупреждения травмирования матери, – сообщила информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.





На данный момент установлено, что в декабре 2023 года сын женщины обратился в ГКУ ЦСЗН Среднеахтубинского района с заявлением по вопросу помещения матери в специализированное учреждение психоневрологического типа.

По словам Чередининой, сегодня женщину обследовали фельдшер скорой помощи и участковый врач-терапевт ГБУЗ «Среднеахтубинская ЦРБ». Ее состояние оценивается как стабильное.

– В настоящее время женщина госпитализирована, решается вопрос о ее помещении в специализированное учреждение психоневрологического типа, – уточнила представитель прокуратуры. – По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.





Как сообщили ИА «Высоты 102» соседи госпитализированной женщины, после огласки этой истории в СМИ сегодня в их подъезде было многолюдно.

– Приехал начальник полиции, участковый. Дома был сын этой женщины. Он им открыл дверь. Наконец-то зашли в эту квартиру. Соседка ходячая, но, сами понимаете, она без памяти, поэтому туалет у нее везде, поэтому и запах был, – рассказали соседи. – Сын, конечно, снова чем-то брызгал, запах на время пропал, но сейчас снова начал появляться. Женщину скорая увезла в реабилитационный центр какой-то.

По сведениям редакции, пенсионерку доставили «ВОКПБ № 2», где ее обследуют.

Ранее сообщалось, что соседи запертой в квартире пенсионерки еще с весны 2023 года интересовались у сына, когда он наймет сиделку или поместит свою мать в специализированное учреждение, чтобы там за ней ухаживали. Жильцы также жаловались на сильную вонь, которая идет из квартиры. С их слов, сын приходил к матери 1-2 раза в неделю. Он жила в квартире без газа, воды и света. Женщина кричала по ночам, звала на помощь и стучала в железную дверь. Жители обращались в полицию и Роспотребнадзор, но безрезультатно.

Фото: прокуратуры Волгоградской области / ИА «Высота 102»