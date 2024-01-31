Общество

Запертую в квартире под Волгоградом без газа и воды женщину забрали в больницу после публикации «Высоты 102»

Общество 31.01.2024 15:42
0
31.01.2024 15:42


Сегодня, 31 января, сотрудники полиции, прокуратуры и медицинские работники зашли в квартиру в двухэтажке в Краснослободске, где, по сообщению соседей, уже 1,5 года взаперти без газа и воды находилась женщина. Проверка была организована после публикации в ИА «Высоты 102» этой истории.

С привлечением сотрудников социальных служб, правоохранительных органов и медицины проверены условия проживания 73-летней жительницы города Краснослободска. Установлено, что женщина в сентябре 2023 года признана недееспособной в связи с наличием заболевания психики, опекуном назначен ее сын. Со слов опекуна, он отключил энергоресурсы в квартире в целях предупреждения травмирования матери, – сообщила информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.


На данный момент установлено, что в декабре 2023 года сын женщины обратился в ГКУ ЦСЗН Среднеахтубинского района с заявлением по вопросу помещения матери в специализированное учреждение психоневрологического типа. 

По словам Чередининой, сегодня женщину обследовали фельдшер скорой помощи и участковый врач-терапевт ГБУЗ «Среднеахтубинская ЦРБ». Ее состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время женщина госпитализирована, решается вопрос о ее помещении в специализированное учреждение психоневрологического типа, – уточнила представитель прокуратуры. – По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.


Как сообщили ИА «Высоты 102» соседи госпитализированной женщины, после огласки этой истории в СМИ сегодня в их подъезде было многолюдно.

Приехал начальник полиции, участковый. Дома был сын этой женщины. Он им открыл дверь. Наконец-то зашли в эту квартиру. Соседка ходячая, но, сами понимаете, она без памяти, поэтому туалет у нее везде, поэтому и запах был, – рассказали соседи. – Сын, конечно, снова чем-то брызгал, запах на время пропал, но сейчас снова начал появляться. Женщину скорая увезла в реабилитационный центр какой-то.

По сведениям редакции, пенсионерку доставили «ВОКПБ № 2», где ее обследуют.

Ранее сообщалось, что соседи запертой в квартире пенсионерки еще с весны 2023 года интересовались у сына, когда он наймет сиделку или поместит свою мать в специализированное учреждение, чтобы там за ней ухаживали. Жильцы также жаловались на сильную вонь, которая идет из квартиры. С их слов, сын приходил к матери 1-2 раза в неделю. Он жила в квартире без газа, воды и света. Женщина кричала по ночам, звала на помощь и стучала в железную дверь. Жители обращались в полицию и Роспотребнадзор, но безрезультатно.

Фото: прокуратуры Волгоградской области / ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.01.2024 18:09
Общество 31.01.2024 18:09
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2024 16:21
Общество 31.01.2024 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2024 16:14
Общество 31.01.2024 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2024 13:21
Общество 31.01.2024 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2024 12:42
Общество 31.01.2024 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2024 11:34
Общество 31.01.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2024 10:34
Общество 31.01.2024 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2024 10:17
Общество 31.01.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2024 10:06
Общество 31.01.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2024 09:51
Общество 31.01.2024 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2024 09:29
Общество 31.01.2024 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2024 07:34
Общество 31.01.2024 07:34
Комментарии

0
Далее
Общество
31.01.2024 07:32
Общество 31.01.2024 07:32
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2024 21:22
Общество 30.01.2024 21:22
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2024 20:04
Общество 30.01.2024 20:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:09
Дороги в центре Волгограда перекроют в рабочие дни 1 и 2 февраляСмотреть фотографии
17:50
Непрерывную работу 15 площадок «Татспиртпрома» помогают обеспечивать сервисы билайн бизнесСмотреть фотографии
17:49
«Волжский оргсинтез» перешел в управление «Росхима»Смотреть фотографии
17:09
Наркоманку на Hyundai задержали на посту ДПС под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:21
В Волжском отложили повышение стоимости проездаСмотреть фотографии
16:14
Мыльная вода потекла из кранов хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Запертую в квартире под Волгоградом без газа и воды женщину забрали в больницу после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
15:07
Интерес волгоградцев к онлайн-шопингу с начала января вырос почти в 2 разаСмотреть фотографии
14:07
Статус ветерана боевых действий получат участники СВО без контракта с МинобороныСмотреть фотографии
13:21
К дому с плесенью на севере Волгограда пригнали рабочих и техникуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
Андрей Бочаров собрал совещание с ветеранами ВолгоградаСмотреть фотографии
12:19
В центре Волгограда маршрутка №160 вылетела на тротуар после ДТП с иномаркойСмотреть фотографии
11:34
«Концессии» представили обновленный парк спецтехники на презентации программы развития ВолгоградаСмотреть фотографии
11:21
Молодого парня убило током между высоковольтными столбами в ВолжскомСмотреть фотографии
10:54
Главбух ТСЖ «Равенство» в Волгограде присвоила 2,7 млн рублей квартплаты жильцовСмотреть фотографии
10:34
Прокуратура проверит действия полуголой героини треш-видео из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:17
В дома, школы и детсады вернули отопление в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде сорвалось первое заседание по делу экс-чиновника ЗемцоваСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде в многоквартирном доме после капремонта расцвела плесеньСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
«Она кричит по ночам и даже воет»: женщину без газа, света и воды заперли в квартире двухэтажки под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:43
Численность рабочей силы в Волгоградской области выросла на 50 тысяч человекСмотреть фотографии
08:42
Банк Уралсиб вошел в топ-3 самых выгодных автокредитов без первоначального взноса и каскоСмотреть фотографии
08:13
В Волгоградской области на 3% снизилось число внебольничных пневмонийСмотреть фотографии
07:34
Депутаты утвердили программу развития Волгограда. В планах – 650 мероприятийСмотреть фотографии
07:32
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО 54-летним добровольцемСмотреть фотографии
21:44
«Динамо-Синара» вышло в «Финал четырех» Кубка РоссииСмотреть фотографии
21:22
В Волгограде в новом доме для переселенцев после публикации «Высоты 102» появилась водаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:52
Волгоградская область планирует принимать 3 млн туристов в годСмотреть фотографии
20:04
Жители Волгоградской области жалуются на проблемы с интернетомСмотреть фотографии
20:02
Мебельщика-кидалу Бородавко отправили в колонию в Волгограде. Его партнер остался на свободеСмотреть фотографии
 