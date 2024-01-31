Общество

«Она кричит по ночам и даже воет»: женщину без газа, света и воды заперли в квартире двухэтажки под Волгоградом

Общество 31.01.2024 09:29
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31.01.2024 09:29



Жители двухэтажного дома в переулке Дачный в Краснослободске Волгоградской области просят прокуратуру провести проверку в отношении сына их соседки, который, как они утверждают, уже полтора года держит свою мать взаперти без газа, света и воды. 

- С весны он нам объяснял, что он ее куда-то определит, потом он оформил опекунство, а ситуация не изменилась. Наверное, деньги за это получает, но сиделки нет, а его мать до сих пор одна в квартире. Как она там живет, непонятно, - рассказывают V102.RU соседи. - Она кричит, ужасные звуки издает, какие-то нечеловеческие. Она без памяти. Он ее оставляет одну, без газа, без света, без воды. Она не может себе ничего разогреть и сготовить. 

Недавние ночные крики «заложницы» и ее удары в дверь соседи записали на видео и прислали в редакцию. По их словам, такое они слышат довольно часто. Из квартиры, где находится женщина, по всему подъезду идет жуткая вонь. Видимо, из-за антисанитарии в жилище.

- Надо посмотреть, в каких условиях она там живет. Ее сын никого в квартиру не пускает. Он приезжает 1-2 раза в неделю. Побрызгает из баллончика, запах в подъезде пропадает, но на следующий день появляется опять, - говорят жильцы дома.

Соседи обращались с жалобами в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области и в районную полицию, где описывали эту ситуацию и просили разобраться. В Роспотребнадзоре им ответили, что указанные в обращении вопросы не находятся в компетенции ведомства. Полиция сообщила, что не установила какого-либо противоправного деяния в указанной квартире. Однако жители дома на этом не остановились и написали обращение на имя прокурора Волгоградской области. 

- Сын Игорь является опекуном, при этом свои обязанности по отношению к своей подопечной не исполняет. Вместе с ней не проживает, уход за ней не осуществляет. Просим провести меры прокурорского реагирования, - указано в обращении, копия которого есть в редакции.

Жители дома считают, что оставлять пожилого человека в такой ситуации нельзя. Если женщине нужна помощь, то ее необходимо поместить в специализированное учреждение, где за ней будут ухаживать. 

- Бросить мать вот так - это бесчеловечно. Мы все в шоке, - возмущаются соседи.

Получить комментарий у сына женщины не удалось. Игорь ответил на звонок, но после того, как выслушал вопрос журналиста, сказал, что сейчас занят и перезвонит позже. Однако мужчина больше на связь не выходил. Попытки дозвониться до него были безуспешны - на звонки он больше не отвечал. 

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»

Коллаж: Алексей Костякова / ИА «Высота 102»

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