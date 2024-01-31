В дома, школы и детсады вернули отопление в центре Волгограда





«Концессии теплоснабжения» возобновили подачу тепла в школы, детсады и многоквартирные дома в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, теплоснабжение в полном объеме восстановили еще к вечеру 30 января.

– 30 января «Концессии теплоснабжения» завершили восстановительные работы на сетях котельной, обеспечивающей ресурсом ряд домов Центрального района, – пояснили в компании.



В 21.00 30 января подача ресурса возобновилась в полном объеме, к настоящему моменту нормативный температурный режим восстановлен.