Жители Волгоградской области жалуются на проблемы с интернетом

*DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.
Общество 30.01.2024 20:04
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30.01.2024 20:04
*DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.
Жители Волгоградской области сообщают о проблемах с интернетом. Наблюдались сбои с электронной почтой mail, плохо открывался yandex, рассказали V102.RU волгоградцы, невозможно было зайти в известные интернет-магазины. Сбои не коснулись VK, а также сайтов com, функционировал google. Волгоградцы испытывают проблемы с вызовом Yandex такси. Некоторые операторы связи не могут обеспечить связь с банковскими приложениями. При этом пользователи сначала предположили, что проблемы возникли у операторов связи. Однако причина оказалась глубже.- Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC*. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением. В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации, - сделали заявление в Минцифры РФ.
*DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.
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