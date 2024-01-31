- Он жил в Жирновском районе, в нашем хуторе у него мама и брат. Поэтому решили похоронить здесь, на его родине. Дочка у него уже взрослая, живет в Волгограде. Мы все очень сочувствуем родственникам. Отправили заявку в военкомат, чтобы похоронили со всеми воинскими почестями, - рассказали односельчане Вячеслава.
Общество 31.01.2024 07:32
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31.01.2024 07:32
- Он жил в Жирновском районе, в нашем хуторе у него мама и брат. Поэтому решили похоронить здесь, на его родине. Дочка у него уже взрослая, живет в Волгограде. Мы все очень сочувствуем родственникам. Отправили заявку в военкомат, чтобы похоронили со всеми воинскими почестями, - рассказали односельчане Вячеслава.
В Волгоградской области сегодня, 31 января, простятся с 54-летним Вячеславом Шпилевым, погибшим на СВО. Похороны пройдут в хуторе Ягодный Руднянского района, сообщили V102.RU в райадминистрации.В сельском поселении корреспонденту пояснили, что Вячеслав Шпилев ушел на СВО добровольцем.
- Он жил в Жирновском районе, в нашем хуторе у него мама и брат. Поэтому решили похоронить здесь, на его родине. Дочка у него уже взрослая, живет в Волгограде. Мы все очень сочувствуем родственникам. Отправили заявку в военкомат, чтобы похоронили со всеми воинскими почестями, - рассказали односельчане Вячеслава.
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