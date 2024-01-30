Бочаров: Волгоград должен быть привлекательным для жизни и саморазвития





В детско-юношеском центре в Волгограде продолжается расширенное заседание, на котором планируют утвердить сегодня комплексную программу развития города-героя до 2034 года. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятии выступил Андрей Бочаров. Глава региона отметил изменения в Волгограде, однако, признал он, есть немало проблемных моментов, по которым еще предстоит выработать решения.





– Волгоград должен быть привлекательным для жизни, создания семей, воспитания детей, самореализации и развития творческого потенциала нашей молодежи и всех жителей Волгоградской области, – подчеркнул глава региона. – В наших планах, программах и проектах мы рассматриваем город-герой Волгоград как центр, ядро целостной единой агломерации муниципальных образований Волгоградской области, связанных с соседними регионами нашей страны современной разноплановой транспортной инфраструктурой.





В целом, по словам Андрея Бочарова, в Волгограде сегодня создан прочный фундамент для реализации новых, более амбициозных программ развития, в которых в том числе будет предусмотрено решение основных проблемных вопросов города:

– Сегодня город-герой Волгоград демонстрирует социально-экономическую устойчивость и хорошие темпы развития. Это отмечают наши жители и гости, которых с каждым годом становится все больше – Волгоград возвращает положенное городу по статусу особое место на туристической карте России и мира. Мы также видим, как город становится все более привлекательным для инвесторов, для крупных государственных и частных компаний. Хотя при этом надо отметить, что ещё очень много проблемных вопросов не решено. А по отдельным из них мы только приступаем к поиску путей их решения.





Как было озвучено на заседании, 10-летний план развития Волгограда как стратегический документ предусматривает:

поэтапное развитие критически важной инфраструктуры Волгограда по всем отраслям и сферам жизнедеятельности, исходя из прогнозных данных развития города;





создание дополнительных условий и возможностей для социально-экономического развития Волгограда в целом, в том числе для развития каждого из районов города (через устранение ранее сформировавшегося дисбаланса);





устранение узловых проблемных вопросов, которые на протяжении многих лет и даже десятилетий тормозят развитие города;





прогнозирование, выявление, предотвращение или заблаговременное устранение возможных проблем, которые могут сдерживать развитие города в будущем;





долгосрочную экологическую безопасность принимаемых решений и действий.







