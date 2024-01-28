После жуткой трагедии в Котово Волгоградской области, где из-за хлопка газа в однокомнатной квартире произошел пожар, в котором погибла 42-летняя хозяйка, а ее восьмилетняя дочь со страшными ожогами так и не смогла выкарабкаться в больнице, несмотря на усилия врачей, простые котовчане организовали сбор денег в пользу сына погибшей — 19-летнего Дениса Самошкина.

Журналистам V102.RU удалось поговорить с молодым парнем, который в один момент потерял самых близких ему людей.

— Сразу хочу сказать спасибо всем тем людям, кто откликнулся на нашу беду и стал собирать нам деньги. Я в курсе и всех благодарю, — подбирая слова начал Денис. — Вы знаете, мамы больше нет в живых, а следом я узнаю, что и сестры больше нет. У меня просто истерика случилась. Это сейчас я немного успокоился. Мы бабушке не могли сразу сообщить про сестренку, очень боялись ее реакции. Все-таки 71 год ей уже.

По словам Дениса, в тот злополучный вечер он находился на работе, где подрабатывает параллельно учебе в местном колледже.

— На работу мне позвонила бабушка, сказала, что мы якобы соседей топим. Уже как раз магазин закрывался, я тут же в такси прыгнул и домой. Смотрю, у подъезда пожарные машины стоят. Выскочил из салона, у меня ключ был с собой, соседи мне стали кричать: «Ключ! Бегом!». Поднялся на второй этаж, а там пожарные уже ломают двери нашей квартиры. Там всего по четыре на лестничной клетке. Наша справа как раз. Я ключ дал, они открыли, а изнутри клубы дыма пошли и огонь. Меня тут же отправили на улицу. Ко мне подошли соседи — семейная пара — стали меня успокаивать, мол, все хорошо будет. Потом около меня возник врач со скорой, дал мне две таблетки. У меня давление сильно поднялось от переживаний, — вспоминает котовчанин. — Когда мою сестру вытащили, я бегом в скорую и мы поехали в Котовскую ЦРБ. Сюда потом и бабушку привезли. Сестренку в реанимацию забрали, бабушке стало плохо с сердцем, ее положили под капельницу.

Потом, как вспоминает Денис, к нему подошла женщина в полицейской форме:

— Я все это время находился в какой-то прострации. Она стала меня опрашивать. И тут она мне сказала, что и мамы больше нет… Мы с тетей поехали к бабушке домой. Там я пытался уснуть, но так и не смог. Проспал урывками всего часа два.

Денис уточняет, что в сгоревшую накануне квартиру они переехали пару лет назад, а до этого жили по съемным углам.

— Отец рано ушел из семьи, я был еще маленький. Потом мама встретила мужчину, будущего папу сестренки. Его не стало два года назад от тяжелой болезни, как раз ковид тогда свирепствовал. Мы стали жить втроем в однокомнатной квартире. Мама работала медицинской сестрой в больнице. Я после девятого класса ушел в техникум учиться на системного администратора, нашел подработку в одном из магазинов, — говорит молодой человек. — Как мне рассказали соседи, в нашей квартире взорвалась колонка, хотя она у нас новая была, мы ее меняли. Они как раз шли из парка через двор и услышали хлопок такой силы, что выбило стекла в подъезде.

Потерявший все в один миг котовчанин признается, что был сильно тронут тем фактом, что совершенно незнакомые люди откликнулись на его беду.

— Из уцелевшего — только паспорт и одежда, что была на мне в тот день. Завтра будем решать с похоронами. Конечные суммы нам пока не озвучивали. Пока со мной на связь из властей никто не выходил, из МЧС тоже. Вроде какую-то справку они обязаны выдать, но пока ничего, — серьезно говорит 19-летний парень.

Именно председатель родительского комитета класса, в котором раньше учился Денис, выступила с инициативой организовать сбор.

— С Денисом хорошо общалась моя дочь. Как вы уже знаете, он в пожаре потерял и маму, и сестру, лишился единственного жилья. Мы уже начали сбор денег с классов, но, возможно, что кто-то поможет еще. Один из предпринимателей местных, который торгует одеждой, бесплатно выделил Денису вещи, — говорит Ирина Матвеева. — Ребенок реально потерял все. У него теперь только бабушка и тетя. Он всегда помогал семье. Учился в техникуме, пробовал подрабатывать. Почему все так несправедливо? — задается вопросом Ирина.

Если вы хотите помочь, то можете связаться с Ириной Матвеевой по номеру 8 937 690 04 44.

В свою очередь жильцы пострадавшего дома сегодня весь день вывозили вещи из задымленных и залитых водой квартир. Некоторые из них разместились в гостинице «Тамара». Известно, что из-за ЧП были эвакуированы 25 жителей пятиэтажки.

Напомним, что возгорание произошло поздно ночью 27 января в однокомнатной квартире дома № 3 по улице 60 лет ВЛКСМ в Котово. По сведениям собственного источника «Высоты 102», произошла утечка газа, спровоцировавшая пожар. В ванной комнате разгерметизировалась газовая колонка. Вскоре эту версию подтвердили в прокуратуре региона, инициировав проверку газовиков.

Волгоградский следком заявил о возбуждении уголовного дела по факту гибели женщины и ее дочери в результате пожара по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Коллаж: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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