Происшествия

Опубликовано видео разбитых вагонов поезда Волгоград-Нижневартовск в ДТП с автокраном

Происшествия 29.01.2024 18:04
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29.01.2024 18:04




Сегодня, 29 января, в социальных сетях появилось видео последствий столкновения автокрана с пассажирским поездом Волгоград-Нижневартовск, которое произошло три дня назад на перегоне Нижневартовск–Мегион, передает V102.RU.

По данным МТУ Ространснадзора по  УФО, на этом перегоне автокран «КАМАЗ» врезался в вагон проходившего поезда. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. После удара автокран опрокинулся в кювет. 

На записи видно, что повреждения получили три пассажирских вагона. В одном из них зияет огромная дыра.

Уточняется, что схода подвижного состава не произошло, а пассажиров разместили в других вагонах.

По предварительной информации, у автокрана отказали тормоза. 

Если вы ехали в этом поезде и можете рассказать о случившемся - позвоните в редакцию по телефону 8-937-55-55-102.

Видео: volgo01/t.me

Фото: МТУ Ространснадзора по УФО

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