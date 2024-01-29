С производителя бетона взыскали полмиллиона за загрязнение Волги в Волгограде

Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил требования природоохранного ведомства о взыскании с производителя бетона 540 тысяч рублей вреда, причиненного реке Волга. Об этом V102.RU сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Иск был подан к ООО «ЮгТранзитПоволжье». Основным видом деятельности этого предприятия, согласно данным СПАРК, является производство товарного бетона, а также изделий из него для использования в строительстве.

- По результатам проведенного административного расследования был установлен факт загрязнения донных отложений реки Волга в результате ведения хозяйственной деятельности ООО «ЮгТранзитПоволжье» в районе расположения порта «Татьянка» Красноармейского района Волгограда, - сообщили в межрегиональном управлении.

Вред, причиненный водному объекту вследствие нарушения водного законодательства, составил 540 тысяч 386 рублей 87 копеек. Предприятию было предложено оплатить эту сумму в добровольном порядке, но этого сделано не было.

Изучив все доводы, арбитражный суд поддержал позицию управления Росприроднадзора. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Фото: межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям