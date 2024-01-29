Жилинспекция Волгограда игнорировала жалобы горожан на УК

Управление жилищной инспекции Волгограда не откликнулось на жалобы жителей Красноармейского района, которым управляющие компании подняли плату за содержание общедомового имущества. Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, соответствующие обращения в жилинспекцию поступили, в частности, от жительницы дома №28 по проспекту имени Героев Сталинграда. Как выяснилось, ООО «Партнер» с 2020 года без согласия собственников жилья трижды увеличивала плату. На аналогичную проблему указал и житель дома №48 по ул. Столетова, которым управляет ООО «УК «Жилсоцгарантия».



Не добившись вмешательства чиновников жилинспекции Волгограда, горожане пошли за помощью к омбудсмену. По инициативе уполномоченного прокуратура провела проверку данных фактов. Оказалось, что управление жилинспекции не отреагировало на доводы жильцов, не оценив обоснованность увеличения размера платы за содержание общедомового имущества. В связи с этим в департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда прокуратурой Волгограда внесено представление.



В то же время прокуратурой Красноармейского района Волгограда будет проведена необходимая проверка доводов жильцов. Ранее надзорный орган уличил в нарушении жилищного законодательства ООО «Волгоград Южный». В УК необоснованно завысили плату за содержание общедомового имущества по адресу пр. им. Героев Сталинграда,44.

