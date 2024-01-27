Волгоградский облизбирком уволил председателя Котовской ТИК

Общество 27.01.2024 18:33
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27.01.2024 18:33
Волгоградский облизбирком освободил от должности председателя ТИК Котовского района Светлану Карижскую. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ИКВО, основанием послужило заявление Карижской о сложении полномочий с 31 января 2024 года.Пока исполнять обязанности председателя ТИК Котовского района будет ее заместитель Александр Толмачев. В ближайшее время будет назначен новый руководитель ТИК. По некоторым данным, это место может занять один из чиновников администрации Котовского района.
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