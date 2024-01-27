Волгоградская делегация с Валуевым посетила Пискаревское кладбище

Волгоградская делегация сегодня, 27 января, в Санкт-Петербурге принимает участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили V102.RU в областной думе, волгоградцы вместе с депутатом Госдумы Николаем Валуевым возложили венки и цветы к монументу «Мать-Родина» и Вечному огню на Пискаревском мемориальном кладбище.
Напомним, мемориал возведен на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и защитников города. Здесь покоятся 420 тысяч погибших мирных граждан, а также 70 тысяч воинов, сложивших головы, защищая город на Неве.
Среди членов волгоградской делегации – мэр Волгограда Владимир Марченко, председатель регпарламента Александр Блошкин, член Совета Федерации Николай Семисотов, а также депутаты областной думы и общественники.
Сегодня, как сообщало V102.RU,
губернатор Андрей Бочаров направил телеграмму мэру Санкт-Петербурга Александру Беглову, в которой восхитился мужеством жителей блокадного Ленинграда.
Фото Волгоградской областной думы