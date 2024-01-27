Общество

Андрей Бочаров поздравил жителей Санкт-Петербурга с юбилейной датой

Общество 27.01.2024 11:14
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27.01.2024 11:14


В день 80-й годовщины полного освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил телеграмму губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, Андрей Бочаров от себя лично и от имени всех волгоградцев поздравил с юбилейной исторической датой жителей города на Неве, отметил мужество и самоотверженность фронтовиков, всех жителей блокадного Ленинграда.
Глава региона подчеркнул, что длившаяся 900 дней и ночей блокада — бесчеловечное преступление немецко-фашистских захватчиков и трагическая часть истории нашей великой страны.
Губернатор передал также искренние пожелания здоровья и добра всем ныне живущим защитникам и жителям блокадного Ленинграда, фронтовикам, ветеранам.
Справка. День полного освобождения Ленинграда отмечают в России 27 января. Именно в этот день в 1944 году в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада, которая длилась 872 дня, снята. По разным данным, во время блокады в Ленинграде погибло от 600 тысяч до полутора миллиона человек: 97% из них – от голода и 3% от бомбежек.

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