Общество

Росстат: население Волгоградской области в 2024 году сократилось на 15071 человек

Общество 27.01.2024 08:11
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27.01.2024 08:11


Росстат опубликовал предварительные данные  численности населения Волгоградской области в 2024 году. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию федерального ведомства, на 1 января 2024 года в регионе проживали 2 миллиона 454 тысячи 986 человек. На 1 января 2023 года количество проживающих на территории региона жителей  составляло 2 миллиона 470 тысяч 057 человек. Таким образом, в 2024 году этот показатель сократился на 15071 человек.
Отметим, что темпы сокращения количества населения Волгоградской области в 2022 году были выше. Так, на 1 января 2022 года Росстат сообщал о снижении числа жителей региона на 23931 человек.
К слову, в  ЮФО по численности населения  продолжает лидировать Краснодарский край – здесь проживает более 5,8 миллиона человек. А самой малочисленной является Калмыкия – всего 266881 человек на 1 января 2024 года.


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