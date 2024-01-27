



Росстат опубликовал предварительные данные численности населения Волгоградской области в 2024 году. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию федерального ведомства, на 1 января 2024 года в регионе проживали 2 миллиона 454 тысячи 986 человек. На 1 января 2023 года количество проживающих на территории региона жителей составляло 2 миллиона 470 тысяч 057 человек. Таким образом, в 2024 году этот показатель сократился на 15071 человек.

Росстат опубликовал предварительные данные численности населения Волгоградской области в 2024 году. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию федерального ведомства, на 1 января 2024 года в регионе проживали 2 миллиона 454 тысячи 986 человек. На 1 января 2023 года количество проживающих на территории региона жителей составляло 2 миллиона 470 тысяч 057 человек. Таким образом, в 2024 году этот показатель сократился на 15071 человек.

Отметим, что темпы сокращения количества населения Волгоградской области в 2022 году были выше. Так, на 1 января 2022 года Росстат сообщал о снижении числа жителей региона на 23931 человек.

Отметим, что темпы сокращения количества населения Волгоградской области в 2022 году были выше. Так, на 1 января 2022 года Росстат сообщал о снижении числа жителей региона на 23931 человек.

К слову, в ЮФО по численности населения продолжает лидировать Краснодарский край – здесь проживает более 5,8 миллиона человек. А самой малочисленной является Калмыкия – всего 266881 человек на 1 января 2024 года.