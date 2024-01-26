В Волгограде ищут близких задыхавшейся в маршрутке молодой девушки

В редакцию V102.RU обратился житель Волгограда с просьбой помочь в поиске близких 20-летней девушки, которой накануне в маршрутке № 260 потребовалась помощь пассажиров и медиков. В настоящее время она находится в больнице.

Со слов мужчины, представившегося Максимом, у молодой волгоградки случился приступ прямо во время движения в Ворошиловском районе. Вместе с другими пассажирами волгоградец оказал ей помощь и отправил на скорой в больницу.

– Вечером мы с матерью ехали домой на маршрутке № 260. Сели на остановке «Гостиница Южная». Вместе с нами ехала молодая девушка, с которой случился эпилептический припадок, когда мы проезжали улицу Череповецкую. Она начала задыхаться. Хорошо, что у мамы всегда с собой лекарства — она астматик. Мы дали ей препараты и вызвали скорую помощь. Удалось узнать лишь то, что она ехала от подруги из Волжского. Зовут ее Екатерина. Живет в Красноармейском районе с бабушкой и братом. После приступа девчонка была совсем плохая. Не ориентировалась в пространстве, ничего не помнила, – рассказал Максим.

Когда приехал экипаж СМП, у девушки случился еще один приступ.

– Прямо в салоне скорой помощи ей снова стало плохо. Тогда моя мать вызвалась сопровождать ее вместе с врачами до больницы. Загвоздка еще была в том, что у девушки не было паспорта, она не могла разблокировать свой телефон, не помнила пароль. Одета была по погоде: на голове – полосатая шапка бежево-черная с помпоном, куртка дутая черного цвета, брюки черные, высокие ботинки и коричневого цвета сумка через плечо, больше похожая на мужскую модель. Ее повезли в 7-ю больницу в Советский район. При себе у нее не было даже денег. Как ей быть? Теперь мы ищем ее родственников. Ведь так нельзя, чтобы человек остался совсем один, — говорит Максим.

Как сообщает ИА «Высота 102», утром 26 января из больницы №7 девушку перевели в Больничный комплекс в Дзержинском районе Волгограда.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что пациентка находится в реанимационном отделении.

– Врачи оценивают ее состояние как стабильное, тяжелое, — добавили в облздраве.

Если вы узнали по описанию Екатерину Б. или имеете выход на ее родственников, просьба связаться с редакцией ИА «Высота 102» по номеру +79375566102.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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