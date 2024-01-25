Общество

Часть центрального парка Дубовки вернули в муниципальную собственность

Общество 25.01.2024 18:01
0
25.01.2024 18:01


Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре подтвердил законность решения о возврате из частной в муниципальную собственность 5000 кв.м. земли в Центральном парке города Дубовка Волгоградской области, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура Дубовского района, которая подавала иск, настаивала на признании права на спорный земельный участок отсутствующим и возвращении имущества в муниципальную собственность. Районный в суд в этом отказал, но апелляционная инстанция требования прокурора поддержала. 

Ранее в ходе проверки был выявлен факт незаконного отчуждения в пользу частного лица части парка в городе Дубовка по улице Московская, 30а.

Установлено, что поводом для этого послужило постановление администрации Волгоградской области от 4 июля 2003 года о передачи в муниципальную собственность «Дома культуры на 500 мест», который являлся объектом незавершенного строительства. Дубовская районная дума своим решением от 31 мая 2005 года дала разрешение на приватизацию указанного объекта в форме открытого конкурса с инвестиционным вложением свыше 1 млн. рублей.

В указанных документах земельный участок не фигурировал, однако в протоколе заседания комиссии по проведению торгов в июле 2005 года участок был реализован вместе с объектом незавершенного строительства ООО «Возрождение». В последующем договорные обязательства частное лицо не выполнило, но договор с ним не расторгли и земельный участок не забрали. В результате земля была продана третьим лицам. В частности, в 2020 году часть земельного участка площадью 2 000 кв.м была реализована за 1,5 млн. рублей.

При этом фактически спорный земельный участок является частью Центрального парка Дубовки и относится к территории земель общего пользования, которые не подлежат отчуждению, согласно действующему законодательству «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Фото с сайта администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.01.2024 21:58
Общество 25.01.2024 21:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 21:57
Общество 25.01.2024 21:57
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 21:00
Общество 25.01.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 20:17
Общество 25.01.2024 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 19:36
Общество 25.01.2024 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 17:31
Общество 25.01.2024 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 17:19
Общество 25.01.2024 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 16:28
Общество 25.01.2024 16:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 16:26
Общество 25.01.2024 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 16:03
Общество 25.01.2024 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 15:51
Общество 25.01.2024 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 15:40
Общество 25.01.2024 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.01.2024 15:10
Общество 25.01.2024 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 13:47
Общество 25.01.2024 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
25.01.2024 13:03
Общество 25.01.2024 13:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:58
Военкор Сладков искал в Волгограде укрытия от бомб и изучал историюСмотреть фотографии
21:57
Больше половины волгоградских студентов учатся в вузах за деньгиСмотреть фотографии
21:00
СК озвучил первые итоги расследования крушения Ил-76 под БелгородомСмотреть фотографии
20:17
Бешенство обнаружили сразу в трех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:36
«Один баллон Леша вытащил сам»: соседи рассказали подробности взрыва газа в доме волгоградцевСмотреть фотографии
19:13
В крушении Ил-76 погиб потомственный летчик из Саратовской областиСмотреть фотографии
18:54
«Спартак» по пенальти дважды проиграл «Динамо» в родном бассейнеСмотреть фотографии
18:01
Часть центрального парка Дубовки вернули в муниципальную собственностьСмотреть фотографии
17:31
Волгоградцам рассказали о погодных сюрпризах предстоящих выходныхСмотреть фотографии
17:19
Замглавы волгоградского УФССП ушла в отставку в свой день рожденияСмотреть фотографии
16:28
Рукастого зампреда Волжской гордумы наградил министр спорта РФСмотреть фотографии
16:26
Андрей Бочаров провел встречу с активом города УрюпинскаСмотреть фотографии
16:03
Уволенному из-за скандала с Анет Сай полковнику Климову снова отказали в суде ВолгоградаСмотреть фотографии
15:59
Под Волгоградом удиравшего от полиции лихача остановили прицельным выстрелом по колесамСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
«И 5 рублей – это деньги»: в Волжском заговорили о подорожании проездаСмотреть фотографии
15:17
Избившего сотрудницу МВД ростовчанина в Волгограде отправили в СИЗОСмотреть фотографии
15:10
Отдел полиции Советского района назвали лучшим в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:47
В городе Урюпинске открыли филиал волгоградского онкодиспансераСмотреть фотографии
13:03
Главу частного детсада в Волгограде наказали рублем за «кусачего» ребенкаСмотреть фотографии
12:30
Бастрыкин взял на контроль дело о пьяном дебоше в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
12:17
Работающий по-крупному мошенник осужден в Волгограде за продажу фермеру токсичного удобренияСмотреть фотографии
12:01
Губернатор Андрей Бочаров побывал в гостях у «Сказки»Смотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области простятся с погибшим на Украине мобилизованнымСмотреть фотографии
11:13
Чиновники Котово незаконно раздали гектары землиСмотреть фотографии
11:03
Регулятор нашел причины подорожания яиц, кур и рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:52
В Волжском на автомойке нашли мертвого водителяСмотреть фотографии
10:13
Банк Уралсиб вошел в топ-3 самых выгодных банков для открытия вкладаСмотреть фотографии
10:12
Осужденного под Волгоградом гражданина Украины выслали из РФСмотреть фотографии
10:07
В России задумались о тотальном цифровом контроле за детьмиСмотреть фотографии
09:52
Видео: две легковушки не поделили дорогу на пустой набережной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 