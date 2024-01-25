Часть центрального парка Дубовки вернули в муниципальную собственность

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре подтвердил законность решения о возврате из частной в муниципальную собственность 5000 кв.м. земли в Центральном парке города Дубовка Волгоградской области, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура Дубовского района, которая подавала иск, настаивала на признании права на спорный земельный участок отсутствующим и возвращении имущества в муниципальную собственность. Районный в суд в этом отказал, но апелляционная инстанция требования прокурора поддержала.

Ранее в ходе проверки был выявлен факт незаконного отчуждения в пользу частного лица части парка в городе Дубовка по улице Московская, 30а.

Установлено, что поводом для этого послужило постановление администрации Волгоградской области от 4 июля 2003 года о передачи в муниципальную собственность «Дома культуры на 500 мест», который являлся объектом незавершенного строительства. Дубовская районная дума своим решением от 31 мая 2005 года дала разрешение на приватизацию указанного объекта в форме открытого конкурса с инвестиционным вложением свыше 1 млн. рублей.

В указанных документах земельный участок не фигурировал, однако в протоколе заседания комиссии по проведению торгов в июле 2005 года участок был реализован вместе с объектом незавершенного строительства ООО «Возрождение». В последующем договорные обязательства частное лицо не выполнило, но договор с ним не расторгли и земельный участок не забрали. В результате земля была продана третьим лицам. В частности, в 2020 году часть земельного участка площадью 2 000 кв.м была реализована за 1,5 млн. рублей.

При этом фактически спорный земельный участок является частью Центрального парка Дубовки и относится к территории земель общего пользования, которые не подлежат отчуждению, согласно действующему законодательству «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Фото с сайта администрации Волгоградской области