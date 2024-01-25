Работающий по-крупному мошенник осужден в Волгограде за продажу фермеру токсичного удобрения

К 4,5 годам колонии общего режима приговорен 39-летний волгоградец за мошенничество на сумму свыше 55 миллионов рублей, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Центральный районный суд признал мужчину виновным по четырем эпизодам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с ноября 2018 года по февраль 2023-го фигурант уголовного дела занимал крупные суммы у знакомых на развитие своего бизнеса. Пострадавшими признали четверо человек, которым причинен материальный ущерб на сумму более 55 миллионов рублей.

- По одному из эпизодов подсудимый, зная об отсутствии на рынке определенного минерального удобрения, продал фермеру из Саратовской области более дешевый аналог по цене оригинала. Материальный ущерб сельхозтоваропроизводителю превысил 3,4 миллиона рублей, - рассказала Черединина.

По сведениям V102.RU, дешевый аналог, который мошенник продал фермеру содержал радиоактивные и химически опасные вещества.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. В ходе расследования на недвижимое имущество предприимчивого волгоградца стоимостью 12 миллионов рублей наложен арест.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.