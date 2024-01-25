Экономика

Регулятор нашел причины подорожания яиц, кур и рыбы в Волгоградской области

Экономика 25.01.2024 11:03
0
25.01.2024 11:03


Годовая инфляция в Волгоградской области в декабре 2023 года замедлилась до 7,07% после 7,15% в ноябре. При этом рост цен зафиксирован в сфере продовольственных и непродовольственных товаров, а вот из-за отсутствия изменений в тарифах на ЖКХ в сфере услуг наблюдалось даже снижение цен. Такой вывод содержится в докладе волгоградского отделения Центробанка РФ, сообщает V102.RU.

В частности, цены на продукты в конце прошлого года выросли на 8,6%, тогда как в ноябре они дорожали медленнее – на 7,5%.

Рост цен на мясо птицы, яйца и говядину был вызван вспышками заболеваний животных и птиц в ряде регионов-поставщиков. Также свою лепту внесли и подорожавшие импортные ветпрепараты, добавки, оборудование и материалы, подчеркивается в докладе. Эксперты отметили также рост расходов производителей затрат на оплату труда из-за недостатка работников. Между тем, напомним, в докладе за ноябрь 2023 года в качестве причин подорожания данных продуктов фигурировали только дефицит рабочей силы и рост издержек производителей. 

Подорожание сыров в докладе объяснено увеличением затрат на производство и логистику. А причиной роста цен на рыбопродукты аналитики назвали увеличившуюся пошлину на вывоз судового топлива в России и подорожание бункеровки российских рыболовецких судов в море.

Найдено объяснение и росту цен на непродовольственные товары – инфляция в этой сфере составила 5,28%, что на 0,41% выше, чем было в предыдущем месяце.  В частности,ослабление рубля продолжало сказываться на подорожании туалетной воды, кремов для рук, моющих и чистящих средств, одежды, микроволновых печей и бытовых плит.

Лишь в сфере услуг в регионе наблюдается тенденция снижения прироста цен – до 7,17% против 10,35% в ноябре.  В докладе банка это объясняется так называемым «эффектом высокой базы сравнения».

Напомним, последняя досрочная  индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги проводилась в декабре 2022 года. Тогда как в прошлом месяце стоимость услуг не менялась. А цены на электроэнергию, газ и тепло остались на прошлогоднем уровне.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
25.01.2024 11:11
Экономика 25.01.2024 11:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2024 10:13
Экономика 25.01.2024 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2024 08:40
Экономика 25.01.2024 08:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.01.2024 08:36
Экономика 24.01.2024 08:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2024 08:31
Экономика 23.01.2024 08:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.01.2024 18:42
Экономика 22.01.2024 18:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.01.2024 12:18
Экономика 22.01.2024 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2024 08:08
Экономика 19.01.2024 08:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.01.2024 21:00
Экономика 18.01.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.01.2024 12:56
Экономика 18.01.2024 12:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.01.2024 11:16
Экономика 18.01.2024 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.01.2024 08:13
Экономика 18.01.2024 08:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.01.2024 14:43
Экономика 16.01.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.01.2024 14:30
Экономика 16.01.2024 14:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.01.2024 16:16
Экономика 15.01.2024 16:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:30
Бастрыкин взял на контроль дело о пьяном дебоше в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
12:17
Работающий по-крупному мошенник осужден в Волгограде за продажу фермеру токсичного удобренияСмотреть фотографии
12:01
Губернатор Андрей Бочаров побывал в гостях у «Сказки»Смотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области простятся с погибшим на Украине мобилизованнымСмотреть фотографии
11:13
Чиновники Котово незаконно раздали гектары землиСмотреть фотографии
11:03
Регулятор нашел причины подорожания яиц, кур и рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:52
В Волжском на автомойке нашли мертвого водителяСмотреть фотографии
10:13
Банк Уралсиб вошел в топ-3 самых выгодных банков для открытия вкладаСмотреть фотографии
10:12
Осужденного под Волгоградом гражданина Украины выслали из РФСмотреть фотографии
10:07
В России задумались о тотальном цифровом контроле за детьмиСмотреть фотографии
09:52
Видео: две иномарки не поделили дорогу на пустой набережной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
В аэропорту Волгограда ФСБ задержала иностранца с краснокнижными рогамиСмотреть фотографии
09:02
«Динамо-Синара» примет 25 января дома «Астраханочку»Смотреть фотографии
08:40
«Достигли дна?»: дизтопливо в Волгоградской области подешевело на 17 копеекСмотреть фотографии
08:14
«Ротор» вничью сыграл с болгарским «Спартаком» в ТурцииСмотреть фотографии
07:52
Волгоградцы вечером 24 января запечатлели луну в кольцеСмотреть фотографии
21:53
Что за напасть? Яйца в Волгограде продолжают дорожатьСмотреть фотографии
21:09
«Ключи дали, а воды нет»: в Волгограде сирот и переселенцев из трущоб поселили в обезвоженный домСмотреть фотографииCмотреть видео
20:51
Автобус №21 без сидений для пассажиров удивил волгоградцевСмотреть фотографии
19:58
Волгоградский полицейский на трассе помог потерявшему колесо москвичуСмотреть фотографии
19:16
Из-за горящей иномарки на ЦПКиО центр Волгограда сковали пробкиСмотреть фотографии
18:04
В ФНС волгоградцам напомнили о последнем дне для подачи отчетов и декларацийСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде школьники смогли задать вопросы сотрудникам УФСБСмотреть фотографии
16:44
Под Волгоградом разыскивают пропавшую перед Новым годом работницу автомойкиСмотреть фотографии
16:27
«Есть запасные дети?»: в центре Волгограда взрослые устроили опасный аттракцион для ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Минобороны назвало терактом крушение Ил-76 с пленными ВСУСмотреть фотографии
15:17
В Волгоградской области открыли первую стелу «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
14:59
Суд отказал в оправдании упрямому «положенцу» из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:51
Волгоградцев предупредили о массовом обзвоне детей с территории УкраиныСмотреть фотографии
13:44
«Как они монетизируют травмы?»: мэрия Волгограда отказалась платить контуженному дорожным знаком ребенкуСмотреть фотографииCмотреть видео
 