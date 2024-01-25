Регулятор нашел причины подорожания яиц, кур и рыбы в Волгоградской области

Годовая инфляция в Волгоградской области в декабре 2023 года замедлилась до 7,07% после 7,15% в ноябре. При этом рост цен зафиксирован в сфере продовольственных и непродовольственных товаров, а вот из-за отсутствия изменений в тарифах на ЖКХ в сфере услуг наблюдалось даже снижение цен. Такой вывод содержится в докладе волгоградского отделения Центробанка РФ, сообщает V102.RU.



В частности, цены на продукты в конце прошлого года выросли на 8,6%, тогда как в ноябре они дорожали медленнее – на 7,5%.



Рост цен на мясо птицы, яйца и говядину был вызван вспышками заболеваний животных и птиц в ряде регионов-поставщиков. Также свою лепту внесли и подорожавшие импортные ветпрепараты, добавки, оборудование и материалы, подчеркивается в докладе. Эксперты отметили также рост расходов производителей затрат на оплату труда из-за недостатка работников. Между тем, напомним, в докладе за ноябрь 2023 года в качестве причин подорожания данных продуктов фигурировали только дефицит рабочей силы и рост издержек производителей.



Подорожание сыров в докладе объяснено увеличением затрат на производство и логистику. А причиной роста цен на рыбопродукты аналитики назвали увеличившуюся пошлину на вывоз судового топлива в России и подорожание бункеровки российских рыболовецких судов в море.



Найдено объяснение и росту цен на непродовольственные товары – инфляция в этой сфере составила 5,28%, что на 0,41% выше, чем было в предыдущем месяце. В частности,ослабление рубля продолжало сказываться на подорожании туалетной воды, кремов для рук, моющих и чистящих средств, одежды, микроволновых печей и бытовых плит.

Лишь в сфере услуг в регионе наблюдается тенденция снижения прироста цен – до 7,17% против 10,35% в ноябре. В докладе банка это объясняется так называемым «эффектом высокой базы сравнения».



Напомним, последняя досрочная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги проводилась в декабре 2022 года. Тогда как в прошлом месяце стоимость услуг не менялась. А цены на электроэнергию, газ и тепло остались на прошлогоднем уровне.

