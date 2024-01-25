Происшествия

Видео: две иномарки не поделили дорогу на пустой набережной в Волгограде

Происшествия 25.01.2024 09:52
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25.01.2024 09:52




Два человека пострадали в результате ДТП на набережной в Центральном районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне в 23:10 на пересечении улиц 7-я Гвардейская и Набережная им. 62-ой Армии.

По предварительным данным, 19-летний водитель «ВАЗ-2112» не выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем Hyundai, которым управлял 34-летний мужчина. В результате пострадал водитель иномарки и 20-летний пассажир отечественной легковушки. Оба доставлены в больницу.

ДТП запечатлели уличные камеры видеонаблюдения. На записи видно, что авария произошла на пустой дороге. После столкновения одна из машин вылетела с дороги и заехала на склон.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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