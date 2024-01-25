А вот стоимость трех видов бензина осталась прежней. АИ-92 продается на заправках по средней цене 51,12 рубля за литр, АИ-95 – за 56,85, АИ-95 – за 66,62 рубля за литр. Резкий скачок на все виды бензина фиксировался в начале 2024 года.
Экономика 25.01.2024 08:40
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25.01.2024 08:40
В Волгоградской области впервые за последние несколько месяцев снизились цены на дизтопливо. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, средняя стоимость литра солярки уменьшилась на 17 копеек – до 61,78 рубля за литр. При этом дизтопливо стремительно дорожало с осени прошлого года.
А вот стоимость трех видов бензина осталась прежней. АИ-92 продается на заправках по средней цене 51,12 рубля за литр, АИ-95 – за 56,85, АИ-95 – за 66,62 рубля за литр. Резкий скачок на все виды бензина фиксировался в начале 2024 года.
А вот стоимость трех видов бензина осталась прежней. АИ-92 продается на заправках по средней цене 51,12 рубля за литр, АИ-95 – за 56,85, АИ-95 – за 66,62 рубля за литр. Резкий скачок на все виды бензина фиксировался в начале 2024 года.
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