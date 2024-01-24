В Волгограде школьники смогли задать вопросы сотрудникам УФСБ





В Волгограде школьники посетили управление ФСБ России по Волгоградской области и в неформальной обстановке пообщались с сотрудниками. Как передает ИА «Высота 102», мероприятие прошло в преддверии Дня образования 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР и 81-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

По информации пресс-службы УФСБ России по региону, возможность побывать в управлении появилась у учащиеся МОУ «Лицей № 6 имени 10-й дивизии НКВД Ворошиловского района Волгограда», заступающих в почетный караул на Пост № 1 Волгограда у Вечного огня на Аллее героев. К общению с ребятами присоединились ветераны органов госбезопасности.





– В ходе встречи лицеисты в неформальной обстановке пообщались с представителями Управления, задали интересующие их вопросы. В завершение им был показан фильм «Часовые памяти», посвященный Сталинградской битве, – рассказали в управлении.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области